Nakstad med fem gladnyheter om koronasituasjonen

De siste månedene har vært tøffe. Høy smitte, ny virusvariant som bekymrer og nok en gang strenge tiltak som bestemmer hvordan vi skal leve.

Nå er julefreden i ferd med å senke seg over landet, selv om det blir en annerledes feiring enn før korona.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener at det er særlig fem ting vi kan glede oss over når det kommer til koronasituasjonen nå.

– Det er mange gode nyheter, sier han.

Færre blir alvorlig syke

Etter mange uker med raskt stigning, har smittetrenden flatet ut den siste uken. Enda viktigere, så ser det ut til at færre blir så syke at de må legges inn på sykehus.

– Vi ser at innleggelsestallene har begynt å gå ned. Intensivtallene henger fortsatt litt igjen, men det er færre innlagte. Det er en kjempegod nyhet, sier Nakstad.

Han tror utviklingen skyldes særlig to ting.

– Det en effekt av tiltakene vi har hatt den siste tiden, som funker godt mot delta. I tillegg er flere vaksinert med tredje dose, og da blir færre av de eldste innlagt på sykehus, sier Nakstad.

SYKEHUS: Forhåpentligvis vil omikron føre til at færre blir alvorlig syke og har behov for innleggelse. Her fra Ahus. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mindre smitte i julen

Til tross for at FHI har kommet med skremmende scenarioer for hvor ille smittesituasjonen kan bli i januar med omikron, mener Nakstad at julefeiringen kan virke positivt inn.

– Det blir spennende å se om vi får en oppgang i smitten etter jul. Etter forrige jul, så fikk vi ikke det, sier Nakstad.

Vi går inn i nok en julefeiring med strenge sosiale begrensninger. Det er skjenkestopp og anbefalt å være maks ti personer i private hjem. Kun én gang i løpet av julen kan du invitere tjue personer, for eksempel på julaften eller nyttår.

Nakstad sier at vi møter færre personer i julen, men er ofte tettere sammen med de vi er med.

– Julen kjennetegnes gjerne av mange besøk og at vi sitter tett sammen innendørs. Da er det enda viktigere at alle som deltar er friske. Klarer vi å holde oss hjemme når vi er syke, trenger ikke julen føre til flere smittetilfeller, kanskje faktisk færre, sier Nakstad.

SELSKAP: Så lenge alle er friske og dere holder avstand, kan du invitere 20 gjester til selskap én gang i løpet av julen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ikke like farlig

Stadig kommer det nyheter om at omikron fører til mindre alvorlig sykdom.

En studie fra Sør-Afrika viser at risikoen for sykehusinnleggelse var cirka 80 prosent lavere for de som ble smittet med omikron-varianten, sammenlignet med delta. Torsdag anslo britiske forskere at risikoen er mellom 50 og 70 prosent lavere.

Norske helsemyndigheter er foreløpig forsiktige med å slå dette fast, selv om Nakstad er forsiktig optimist.

– Det har kommet studier som viser at omikron smitter tre ganger lettere enn delta selv om du er fullvaksinert. Samtidig viser studier at risikoen for alvorlig sykdom er halvert. Det kan føre til at vi får halvparten så mange innleggelser, sier Nakstad.

Selv om dette er utrolig positivt, understreker han at anslagene fortsatt er usikre. Han venter spent på flere kvalitetssikrede studier om omikrons egenskaper.

SMITTEVERN: Espen Rostrup Nakstad minner alle om å følge gjeldende smittevernregler i julen. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Flere gode vaksinenyheter

FHIs siste ukesrapport viser at ytterligere 13.434 personer fikk sin første vaksinedose i uke 50.

Det var en økning på nesten 4000 personer fra uken før. Da var det 9341 personer som ble vaksinert for første gang.

– Det har vært en økning i antallet som velger å vaksinere seg og det er veldig positivt. I tillegg er det større fart vaksinering med tredje dose, sier Nakstad.

Torsdag hadde over 1,4 millioner nordmenn fått en oppfriskningsdose.

– Det er mange gode nyheter når det gjelder vaksinasjon. Flere rapporter fra utlandet viser at det vaksinene gir god beskyttelse mot omikron fører til alvorlig sykdom.