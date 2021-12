Legger ut på ny tur – denne gangen blir også lillesøster med

Far og datter-duoen «Mina og meg» har blitt kåret til Årets Villmarking, nylig ble de Årets Fjellgeit og i januar er de nominert til Årets Eventyrer. I år har TV-seerne blitt kjent med Alexander Read og Mina, som gikk Finnmark på tvers på ski.

For pappa Alexander startet turgleden allerede som liten gutt.

– Mamma og pappa tok meg med ut, og da var det de nære turene som vi kjenner igjen og «det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær». Da handlet det om å være ute og de små nære turene, som jeg er vokst opp med.

Stod ved et veiskille

Det var en nedbemanningsprosess på jobben hans som gjorde at han tok steget og valgte å satse på turmagien.

– Jeg stod mellom å fortsette i samme gate eller tenke litt annerledes. Jeg var ikke helt fornøyd heller sånn som ting var, så det ble mer en mulighet enn en utfordring og et problem.

Også som familie hadde de kommet til et veiskille. Samboer Kristin har en travel jobb som legespesialisering innen kirurgi og de jobbet for å få hverdagskabalen til å gå opp.

VUNNET FLERE KÅRINGER: Alexander Read og datteren Mina har vunnet flere priser det siste året. Foto: Instagram, @minaogmeg

– Jeg gikk til Kristin og sa: «Kristin, hva om jeg legger ut på en to måneders vinterekspedisjon – bare for å få litt luft under vingene, tenke annerledes og komme tilbake på lekeplassen min?». Også sier Kristin: «Joda, det må du gjerne gjøre, men da må du ta med deg Mina», som da var 2,5 år.

Kort tid senere dro far og datter ut på den to måneder lange ekspedisjonen, og siden har de ikke sett seg tilbake.

– Også er det viktig å si at dette ikke er et enmannsshow. Sånn som i dag har Kristin vært på nattevakt på sykehuset, så det handler om å få kabalen til å gå opp, så vi rigget oss litt annerledes enn andre.

Legger ut på en ny tur

Nå kan Alexander avsløre at han planlegger en ny tur. Denne gangen skal også lillesøster Lilje Olava på snart tre år være med.

– Vi har tre forskjellige rutevalg et sted i Sør-Norge. Jeg vil ikke si akkurat hvor, for det er en hemmelighet foreløpig. Men nå fyller vi disse turene med ulikt innhold og ser litt hva vi kan gjøre, så kommer jeg til å ta en avgjørelse på det veldig snart.

For å forberede jentene på turen, som skal vare i cirka tre uker, har de snakket om turen i et halvt år allerede. Deretter bygger de momenter, snakker om tingene de skal oppleve og leken underveis.

SØSTRE: Lilje Olava og Mina Floriana skal på en ny tur med pappa Alexander. Foto: Instagram, @minaogmeg

– Man kommer ikke unna det at det er ikke barnas egen vilje å begynne på skolen. Akkurat som at jeg og Kristin bestemmer for barna våre. Det kommer vi ikke unna, så sånn sett må jeg involvere Mina og Lilje Olava derfra. Det er hele nøkkelen; å skape en forståelse – Ikke på mine voksenpremisser og hvor langt vi skal gå, blås i det, det er leken som står i fokus.

Mina forteller at det hun gleder seg aller mest til er teater med lillesøster. Hun selv lærte å gå på ski under deres første ekspedisjon i Jotunheimen.

– Lilje skal begynne å sitte i pulken, også skal hun kanskje gå litt på ski, forteller seksåringen.

Blir muligens dokumentert

Alexander tror det ikke blir noe problem å ha med minstemann på tur.

– Hun har vært på masse turer, så det er ikke sånn at hun starter fra scratch. Jeg har drøyet med de lange vinterekspedisjonene på grunn av sikkerhetsmessige årsaker og nå kan hun si ifra hvor hun er kald, så det er en del sånne aspekter også.

– Blir turen filmet?

– Jeg er i dialog om akkurat det, men vi skal på tur uansett. Selv om alt stenges ned, skal vi fortsette å dra på tur – både de lange turene og de nære turene, for det er også viktig.