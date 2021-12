Aldri før har nordmenn sendt mer julepost

Rekordmange nordmenn har sendt og mottatt pakker under årets jul. Fortsatt venter tusenvis på å bli hentet.

– I år har vi håndtert ekstraordinære store mengder med julepost, sier Tone Wille, som er konsernsjef i Posten, i en pressemelding.

Ifølge Posten og Bring har de håndtert rundt to millioner pakker hver uke i desember.

– Pakkevolumet løftet seg til rekordhøyder allerede dagen etter at myndighetene innførte nye koronarestriksjoner og har holdt seg veldig høyt helt inn til julaften, Wille.

Hun lover at alle Postens terminaler tømt for julepost og at alt har blitt sendt ut før julaften.

– Vi har levert med høy kvalitet og ser at kundene er fornøyde. Jeg ønsker å rette en stor og velfortjent takk til alle våre ansatte og de som jobber på Post i butikk og som nå kan ta seg en velfortjent juleferie, sier Wille.

Lille julaften lå det fortsatt rundt 260.000 uavhentede pakker på hentesteder rundt omkring i landet.

– De fleste Post i butikk holder åpent på julaften, så det er fortsatt muligheter for å hente de siste pakkene og sikre god julestemning. Postbudene jobber også på julaften, så en liten titt i postkassen på den store dagen kan gi stor glede, sier Wille.