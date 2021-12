TV-skjermen du kan smake på

Skjermen kan imitere smaken av mat, er navngitt «Taste the TV» (TTTV) og er enda et steg i retningen av å skape en multisensorisk seeropplevelse.

Det blir sprayet ut smak fra 10 smaksbeholdere, som i ulike kombinasjoner skaper nye smaksopplevelser, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Smaken rulles ut på skjermen på hygienisk film, slik at seeren kan smake på det som dukker opp.

Smak verden fra stuen

TTTV er utviklet av den japanske professoren Homei Miyashita, ved Universitetet i Meiji. Han mener at denne type teknologi kan forbedre måten folk kommuniserer på, i det han kaller covid-19-tiden.

DEMONSTRERER: Professor Homei Miyashita fyller smak på prototypen av skjermen. Foto: Kim Kyung-Hoon / Reuters

– Målet er å gjøre det mulig for folk å ha en opplevelse av noe, som å spise på en restaurant på andre siden av jorden, selv når de oppholder seg hjemme, sa han.

Miyashita er i kontakt med produsenter om muligheten for å legge til enda flere smaker, for en rikere matopplevelse for seeren. Dette kan innebære at skjermen kan kombinere ulike smaker, for at en til eksempel skal kunne legge til pizza- eller sjokoladesmak på ristet brød.

En kommersiell versjon av TTTV vil ifølge Miyashita koste rundt 100.000 yen å produsere, hvilket tilsvarer rundt 7700 norske kroner.

«Netlicks» og chill

Han vil også utvikle en nettside hvor brukerne kan laste ned smaker fra hele verden, og sammenlikner det med hvordan vi i dag lytter til musikk. Andre alternativer til bruksområde, er læringsplattformer for kokker, smaksspill og kviss.

SJOKOLADE: En student viser hvordan smaksskjermen fungerer. Foto: Kim Kyung-Hoon / Reuters

📺 ‘Taste the TV’: A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavors https://t.co/JWVhiU94z1 pic.twitter.com/ZgxmfTf1Xn — Reuters (@Reuters) December 23, 2021

Professoren jobber med en gruppe på 30 studenter som tidligere har produsert ulike smaksprodukter, som for eksempel en gaffel som gjør at aromaen på maten blir mer intens.

En av studentene demonstrerte TTTV på en pressekonferanse, hvor hun fortalte til skjermen at hun ville den skulle smake søt sjokolade. Etter noen forsøk, repeterte en stemme bestillingen, og smaken ble sprayet ut på en et tørkle av plast.

– Det er på en måte som melkesjokolade. Det er søtt, som sjokoladesaus, sa hun.