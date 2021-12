Feirer jul sammen for første gang – røper omfattende smitte-regime

Pernille Døsvik er på besøk hos kjæreste og samboer Johannes Høsflot Klæbo i Davos.

Her gjør Norges gullhåp I OL unna nødvendige forberedelser i høyden før vinterens høydepunkt i februar i Kina.

Skrekken for toppidrettsutøvere er å bli syk. Den største skrekken er å bli smittet av korona.

Må bo hos foreldrene

Pernille Døsvik forteller at hun måtte følge et strengt smittevernregime selv før korona.

– Før korona var det ganske strengt. Hvis jeg skulle ut på noe sosialt, så måtte jeg bo hjemme hos mamma og pappa i tre eller fire dager for å være sikker på at jeg ikke hadde symptomer på et eller annet, forteller Døsvik.

Etter pandemien har det blitt enda strengere.

– Hvis jeg er ute på noe sosialt nå, som en fest, bor jeg en ukes tid hos mamma og pappa. I tillegg tar jeg koronatest, for å være helt sikker, før jeg flytter hjem igjen, sier Døsvik.

– Er Johannes på vakt?

– Ja, det er han. Og jeg skjønner hvorfor nå. Men det var en lang prosess før jeg forsto hvor viktig det er å være nøye med hygiene. Nå er jeg blitt ganske godt drillet på dette og føler meg rutinert på hva som må til, sier Døsvik.

For Klæbo kan koronasmitte bli katastrofalt.

– Som på alle områder innen toppidrett handler det om å være nøye med detaljer. Å bli smittet av koronavarianter kan jo ødelegge hele karrieren, sier Klæbo.

Høydetrening

Pernille liker ikke bare bortover-ski og benytter derfor de flotte alpin-mulighetene i Davos. Med gondol kommer du deg til Jakobshorn på 2500 meter over havet og i fint vær kan du der skue milevis rundt deg.

PÅ SKI: Hun på toppen av fjellene. Han i bunnen av dalene rundt Davos. Foto: Privat / Instagram

– Jeg synes det er gøy å gjøre litt forskjellig ting, sier Døsvik.

Hun har vært i Davos en drøy uke allerede og blir her til Klæbo drar til Lenzerheide 2. juledag for å gå Tour de Ski.

Jul sammen for første gang

– Dere skal for første gang feire jul uten familiene deres, hvordan blir det?

– Dette blir faktisk også første gang vi skal være sammen på julaften. Det kan bli spennende å se hvordan det går i etterkant, men jeg tror det skal gå greit. Vi har ikke gått lei av hverandre ennå, og det går kanskje ikke an heller med tanke på hvor lite vi ser til hverandre, sier Klæbo.

– Hvordan pleies forholdet når dere er så mye borte fra hverandre?

– Det er smittevern-hensyn som må tas når han er hjemme. Så det er faktisk godt når han er borte noen dager, for da kan jeg gjøre hva jeg har lyst til, sier Døsvik.

Samtidig så legger hun ikke skjul på at de savner hverandre.

– Så klart, i perioder, så savner vi hverandre. Men vi har funnet vår måte og det fungerer greit. Vi har vært sammen i fire år, så noe riktig må vi vel ha gjort, sier Døsvik.

REISE: Pernille Døsvik følger et strengt smittevernregime for kjæresten. Derfor synes hun også det er litt godt hvis han er på reise. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Det finnes jo Facetime og slike ting, så vi har jo kontakt, sier Klæbo.

Selv om julen feires uten familie, har Døsvik troen på at de skal komme i julestemning likevel.

– Når vi får juletreet på plass på rommet, som vi har pyntet litt, og i tillegg har noen gaver som vi skal pakkes opp, så blir det nok skikkelig julestemning – selv med bare oss to.

– Jeg føler meg mest i OL-stemning, jeg! sier Klæbo.

Jul med en «særpeis»

TV 2 var med da paret pyntet juletreet. Av smittevernhensyn skjedde det utendørs foran hotellet der de bor.

– Jeg var med å pyntet treet hjemme da jeg var mindre, sier Klæbo.

Døsvik, som studerer til å bli sivilingeniør, tok tidlig juleferie og dro til Sveits.

– Det var mest for at han skulle slippe å sitte alene julaften. Han satt jo alene på julaften i fjor, og det hadde jo vært leit om han måtte gjøre det også denne julen. Også fristet det også med den flotte naturen her, sier hun.

Klæbø er svært takknemlig for at kjæresten tok turen.

– Det er veldig trivelig at hun er her. Hadde hun blitt hjemme med familien sin, så hadde jeg uansett vært her alene. Jeg setter utrolig pris på at hun sa fra seg familiejul hjemme i Trondheim for feire høytiden med «særpeis» som meg.

– Særpeis?

– Ja, du må jo være sær for å holde på med dette her.

– Er han en liten nerd, Pernille?

– Ehh ja, han er jo det. Men det er forståelig så lenge du holder på med toppidrett. Da må det være slik.

– Jeg går jo ikke rundt og tenker på gull hver dag, men det som skal skje i februar i Kina er selvsagt noe som opptar meg – daglig. Det er jo koselig å være på et sted som Davos, men jeg er jo her av en grunn, sier han og fortsetter:

– OL i Kina går i høyden. Det er jo det som står i hodet mitt nå, alt annet kommer i andre rekke.

I FØRSTE REKKE: Johannes Høsflot Klæbo holder fullt fokus frem mot OL. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Er det et gull på et distanserenn som er målet?

– Det og, men OL er OL. Til sjuende og sist er det ikke hvilken distanse som er viktigst. OL er det bare hvert fjerde år!

Ekstremt liv

– Pernille, hva tenker du om toppidrettslivet som Johannes lever?

– Jeg tror ikke dette hadde vært noe for meg, men det ser ut som Johannes trives med det han holder på med.

– Er det ekstremt det han holder på med?

– Ja, noe er jo det, som når han har nitimersdager hvor han trener, spiser og sover, trener og trener hele dagen. Det er ganske ekstremt, ja. Så det er ganske så greit at dette ikke varer hele livet.