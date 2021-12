Politikvinne dømt for drapet på Daunte Wright (20)

Politikvinnen Kimberly Potter er dømt for uaktsomt drap på Daunte Wright (20) i Minneapolis.

Torsdag kveld er det klart at politikvinnen Kim Potter dømmes for uaktsomt drap på Daunte Wright, etter at en pågripelse av Wright endte fatalt.

Potter ble dømt av en jury i Hennepin County District Court i Minnesota. Ifølge nyhetsbyrået AP kan hun risikere opp mot syv år i fengsel.

Den 11. april 2021 ble Wright stoppet av politiet da han var ute og kjørte bil i byen Minneapolis i Minnesota.

Ifølge politiet var Wright ettersøkt og det ble besluttet å arrestere han på stedet, men han skal ha motsatt seg arrestasjonen.

Det hele endte fatalt. Mannen ble skutt av en politibetjent, og ble erklært død på stedet. Kim Potter, politibetjenten som skjøt og drepte Daunte Wright, mener at hun trodde hun tok opp et elektrosjokkvåpen, og ikke et skytevåpen.

Under rettssaken fredag sist uke, holdt 49 år gamle Kim Potter sin første vitneforklaring i saken.

Potter brøt ut i gråt da hun skulle fortelle hva som skjedde under den tragiske hendelsen i april.

– Vi prøvde å hindre han i å kjøre vekk, og så ble det bare kaotisk. Jeg husker jeg ropte «taser, taser, taser», og ingenting skjedde. Og så skrek han at jeg hadde skutt han, sier tidligere politibetjent Kim Potter i sin første offentlige uttalelse etter hendelsen.