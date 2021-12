Frigir navnet på kvinnen som omkom etter fallulykke

Det var 29 år gamle Lene Marie Hope Rognan som omkom i fallulykken.

Navnet frigis i samråd med pårørende, opplyser operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Marius Skålvoll, til TV 2.

– De pårørende er varslet og navnet er frigitt, sier han.

Det var Lofot-Tidende som først meldte at navnet til den omkomne var frigitt.

Ulykken skjedde da et turfølge var på fjelltur på Reinebringen.

Det var like før klokken 13 onsdag at politiet ble varslet om at det hadde skjedd en alvorlig fallulykke. Meldingen utløste en stor redningsaksjon. Kvinnen ble bekreftet omkommet kort tid etter.

Moskenes kommune har besluttet at turområdet ved Reinebringen stenges for alminnelig ferdsel grunnet vanskelige forhold.