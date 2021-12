I dette øyeblikket skjønte United-direktøren at Solskjær måtte sparkes

For drøyt en måned siden ble Ole Gunnar Solskjær sparket fra jobben som manager i Manchester United.

I et møte med et supporterforum, gjengitt av Daily Mail, forteller klubbens sportsdirektør, John Murtough, om dagene hvor avgjørelsen om å fjerne nordmannen ble tatt.

Murtough tegner et turbulent bilde av Solskjærs siste uker som sjef på Old Trafford. Klubben hadde gått fra begeistret optimisme etter sommerens overgangsvindu til ydmykende tap for rivalene Manchester City og Liverpool.

Etter en landsagspause, kulminerte nedturen i et sviende nederlag for Watford.

– Som klubb følte vi at Ole hadde fortjent sjansen til å snu situasjonen. Etter landslagspausen, kom det ingen reaksjon. Etter Watford-kampen ble det klart for oss at det var nødvendig med endringer, forteller Murtough.

Til tross for at klubben valgte å si opp Solskjær, gir Murtough kristiansunderen æren for å lagt grunnlaget for en vinnende kultur i klubben.

– Han endret klubbens kultur og omformet troppen. Solskjær etterlot Manchester United i en sterkere posisjon enn den klubben var i da han kom, sier Murtough, som på vegne av klubben takker nordmannen for sin innsats.

– Vi er alle skuffet over Oles avgang, men han fortjener å bli vurdert ut ifra det han gjorde gjennom de tre årene han var manager, ikke de siste ukene hans, sier sportssjefen og peker på at Solskjær kan vise til to strake topp tre-plasseringer for første gang siden Fergusons avgang og at han ledet laget til finale i Europa League.

Veien videre

Sportsdirektøren forteller at United ikke kontaktet eventuelle arvtagere til manager-jobben før samarbeidet med Solskjær var avsluttet, av respekt for den norske klubblegenden.

– Det var viktig for oss å ansette en med rik erfaring i rollen som midlertidig sjef. Da var Ralf vårt klare førstevalg, sier Murtough.

Han mener at utnevnelsen av Rangnick som midlertidig sjef, vil gi tid til å finne den best egnete kandidaten til den permanente manager-jobben.

– Å ansette manager er en av de viktigste avgjørelsene man tar i en fotballklubb tar. Derfor ønsker vi å gjøre det på en grundig og veloverveid måte, sier han.