Grealish åpner opp: – Har vært mye vanskeligere enn jeg trodde

Et halvt år har gått siden Jack Grealish forlot barndomsklubben til fordel for Manchester City som tidenes dyreste engelske fotballspiller.

I et intervju med Sky Sports forteller 26-åringen om en utfordrende tid siden millard-overgangen.

– Jeg har gjort det greit så langt, men jeg har veldig mye mer å gi. Det har vært mye tøffere enn jeg trodde det skulle bli, sier Grealish, som har scoret tre mål og levert tre målgivende pasninger for sin nye klubb.

Han erkjenner at han ikke har innfridd de enorme forventingene han har hatt til seg.

– Har du en prislapp på 1.2 milliarder kroner, kommer folk spørre om du er verdt pengene når mål og målgivende pasninger uteblir. Det forstår jeg, men jeg må se på det som et privilegium at klubben ville bruke så mye penger på meg. Jeg ønsker å gi tilbake til klubben i form av mål og titler, sier Gralish, som mener han stadig er i en tilvenningsfase i Manchester City.

– Enkelte andre spillere trenger et år på å tilpasse seg et nytt lag, og kanskje er det slik for meg også. Jeg håper jeg vil ha flere målpoeng neste år, sier den engelske landslagsspilleren.

Han har også latt seg imponere av profesjonaliteten i sin nye klubb.

– Det er utrolig! Det er en ekstremt høy standard både på og utenfor banen. Jeg skjønner hvorfor laget har hatt suksess gjennom så mange år nå, sier Grealish.

De høye kravene på begge sider av krittlinjen, har Grealish fått merke på flere måter. Nylig ble han og lagkamerat Phil Foden benket etter å ha feiret 7-0-seieren over Leeds på en nattklubb.

– Jeg følger veldig godt med på oppførselen utenfor banen. Og når det som skjer utenfor banen, ikke er bra, kommer de ikke til å spille, forklarte Guardiola til BBC.

