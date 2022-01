42 år etter har de overlevende flere spørsmål enn svar

– Dette er det jeg kom til land i. Dette var det eneste jeg hadde på meg, sier Bengt Hammer, og viser frem en utvasket, oransje kjeledress. På ryggen ser man logoen til Hammers tidligere arbeidsgiver, Phillips Petroleum.

KJELEDRESS: Bengt Hammer hadde kun på seg denne da ulykken skjedde. Foto: Screen Story

Ingen bukse, ingen strømper, ingen sko. Kun denne. Det var sterkt. sier bergenseren og tar til tårene.

I tillegg til den slitte kjeledressen er det én ting Hammer sitter igjen med: Han overlevde Alexander Kielland-ulykken. Sammen med 88 andre klarte han å berge livet da den massive boligplattformen kollapset. 123 av hans kolleger var ikke like heldige, og bøtet med livet da Kielland-plattformen kantret i den nådeløse Nordsjøen.

OVERLEVDE: Bengt Hammer og 88 andre klarte å berge livet. 123 kolleger bøtet med livet. Foto: Tord Paulsen

Datoen 27. mars 1980 vil alltid huskes som dagen det norske oljeeventyret ble et mareritt. For Hammer har det også blitt en merkedag.

– Er du takknemlig eller har du dårlig samvittighet for at du overlevde?

Hammer bruker lang tid på å svare. Så holder han frem to fingre.

– Jeg har to bursdager, presser han gråtkvalt frem.

– Den ene er 27. mars og den andre er den vanlige bursdagen min. Og begge to feirer vi.

Alexander Kielland-ulykken vekker mange følelser hos pensjonisten. En av dem er sorg. En annen er sinne. I likhet med mange av de berørte er han nemlig overbevist om at forklaringen på Norges største industrielle ulykke aldri har sett dagens lys.

De har visst hva som skjedde, men de har skjøvet det inn under teppet. Det er jeg helt 100 prosent sikker på. Bengt Hammer, overlevende

Syngende sjømenn

Alexander Kielland-plattformen var en massiv flyteplattform produsert av det franske rederiet CFEM for norske Stavanger Drilling. Det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum, i dag kjent som ConocoPhillips, leide inn Kielland og brukte den som boligplattform for oljearbeidere på Ekofisk-feltet.

FØR ULYKKEN: Alexander Kielland plattformen (t.v.) fungerte som boligplatform for flere boreplattformer på Ekofiskfeltet. Her sammen med plattformen Albuskjell 2/4. Foto: NTB

27. mars 1980 lå Kielland forankret inntil boreplattformen Edda. Etter at arbeiderne var ferdig med skiftet på Edda, tok de turen over til Kielland for å slappe av på lugaren, nyte et måltid i spisesalen eller slå tiden i hjel i kinosalen.

På slutten av 1970-tallet var det å være oljearbeider et statusyrke, og på Kielland-plattformen skulle ikke Nordsjø-farerne mangle noe.

På ulykkesdagen for snart 42 år siden satt oljearbeider Gerry Stigen i kinosalen. Like utenfor raste Nordsjøen for fullt, og sammen med kollegene hoiet Stigen hver gang en bølge slo mot dekket. Plutselig hørte de et kraftig brak, ulikt noe de hadde hørt tidligere.

I KINOSALEN: Gerry Stigen satt i kinosalen da det skjedde. Foto: Tord Paulsen

Da var det ingen som hoiet. Da visste vi at her har det skjedd noe. Gerry Stigen, overlevende

Uten at Stigen eller noen av kollegene ante det, hadde ett av plattformens fem ben blitt revet av. På bare noen sekunder begynte plattformen å krenge, og fikk en slagside på 35 grader.

«Mayday, mayday, Kielland kantrer» ropte radiooperatøren mens kaos hersket på plattformen. 20 minutter senere hadde Alexander Kielland kantret.

EVAKUERT: 89 personer overlevde ulykke. Foto: Erik Thorberg / NTB Les mer OMKOMMET: 123 mennesker omkom. Her blir en av de sist funnede omkomne løftet ombord i et helikopter for transport til land. 28. April 1980. Foto: Knut Nedrås / NTB Les mer

Skadeomfanget var katastrofalt. Mange av de 212 arbeiderne ble fanget inne i plattformen som nå lå under vann. Andre kjempet for livet i de kraftige bølgene. Stigen var én av få som klarte seg i kampen mot naturkreftene, og sitter igjen med særlig ett minne av den fatale kvelden.

Det sterkeste var at det lå mange døde i sjøen. Og det var mange som lå og sang. Det er visst noe som skjer når du nærmer deg døden. Gerry Stigen, overlevende

Foto: K. VINDFALLET

Svarene man aldri fikk

Allerede på ulykkesnatten bestemte regjeringen at det skulle settes ned en granskingskommisjon. Kommisjonen skulle avdekke årsaken til ulykken, og gi overlevende, etterlatte og resten av Norge svar på hvordan dette kunne skje.

Ett år etter ulykken var rapporten klar. Etter å ha vurdert en rekke mulige årsaker, konkluderte kommisjonen med at ulykken skyldtes et utmattingsbrudd i et av stagene som støttet bena til plattformen – stag D-6.

STAG D-6: Her benet på plattformen som brakk og forårsaket at plattformen tippet rundt og forliste. Foto: Erik Thorberg

Kommisjonen pekte på at en sveisefeil ved det franske verftet CFEM bidro til at D-6 brøt etter utmattelse, noe som igjen førte til at det ene benet knakk og at Kielland fikk slagside.

Mens norske interesser og myndigheter ble fraskrevet alt ansvar, ble verftet CFEM utpekt til syndebukk og saksøkt for 700 millioner kroner.

PÅ HODET: Her de fire bena som synes over vannet, etter at et ben brakk av, og plattformen tippet rundt. Foto: Erik Thorberg / NTB

Både overlevende og etterlatte opplever den dag i dag både granskningen og selve rapporten som mangelfull. Flere mener det hersket en taushetskultur rundt ulykkesårsaken, og opplevde at viktige opplysninger og vitneutsagn ble utelatt fra rapporten. Hemmeligholdet førte til flere spørsmål enn svar, og i håp om å komme til bunns i ulykken har det i tiden etter granskingsrapporten dukket opp flere alternative teorier for å forklare hvordan 123 mennesker mistet livet på Nordjsøen.

I den nye dokumentarserien «Katastrofen Kielland» presenteres flere av de alternative ulykkesårsakene, som aldri kom med i kommisjonens rapport.

For første gang ser man også ny støtte for en av de mest omtalte teoriene – kjent som «eksplosjonsteorien».

SNUFORSØK: Første forsøk på å snu plattformen skjedde i 1980. Foto: Erik Thorberg

Sabotasje?

For å lete etter omkomne og å avdekke mulige ulykkesårsaker, ble det etter en innbitt politisk kamp bestemt at plattformen skulle snus. Sivilingeniørene Ole Østlund og Knut Børset var med på å inspisere det gigantiske vraket, som nå fungerte som en kirkegård.

Foto: Bjørn Sigurdsøn I september 1983 ble platformen snudd. Stavanger 1983: ALEXANDER KIELLAND - SNUING/SENKING. "Alexander L. Kielland"-plattformen kantret 27. mars 1980 på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 123 mennesker omkom. Her bilder fra forsøkene på snuing, - og den senere senkingen i 1983. Plattformen ble senket med 50kg sprengstoff, og sank på 712m dyp i Nedstrandsfjorden, nord for Stavanger. To tidligere snuoperasjoner var mislykket. NTB arkivfoto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Foto: Bjørn Sigurdsøn Det ble funnet seks omkomne i vraket.



Sivilingeniørene identifiserte raskt stag D-4 som det mest sårbare på plattformen, og mente at dersom noen skulle ha ødelagt plattformen med vilje, måtte det skje ved å sabotere D-4. Ved nærmere inspeksjon fant sivilingeniørene et lite hull i staget, stort nok til å romme en detonasjon.

Sivilingeniørene bet seg merke i dette hullet, og lurte på hvorfor det hadde oppstått. Foto: Screen Story

Det var skåret med en skjærebrenner. Jeg kunne ikke se noen hensikt til at det hullet skulle være der, Knut Børset, pensjonert sivilingeniør

SIVILINGENIØR: Knut Børset var en av sivilingeniørene som var med på å inspisere vraket. Foto: Screen Story

Sivilingeniørene hentet også inn bilder fra Statoils tekniske laboratorium, som indikerte at staget har vært utsatt for et eksplosjonsartet brudd. Man fikk også hjelp av metallurger ved Universitetet i Oslo til å analysere stålet på D-4-staget. Forskerne fant stålstrukturer som oppstår ved svært høye temperaturer og rask avskjæring, som normalt sett ikke ville vært å finne på en metallkonstruksjon som Kielland-plattformen.

Eksplosjonsteorien ble raskt avfeid av både politi og granskingskommisjonen. De påpekte at hullet i D-4-staget kom i forbindelse med snuing av plattformen. I dokumentaren «Katastrofen Kielland» dukker det derimot opp nye opplysninger, som viser at politiet og kommisjonens påstand ikke stemmer.

Nye opplysninger

Dypt i arkivene til Norsk Oljemuseum, finnes det dykkeropptak fra Kielland-vraket. Her har filmene ligget usett og samlet støv flere tiår – inntil nå. I dykkeropptakene ser man tydelig at D-4-staget hadde det aktuelle hullet før Kielland-plattformen ble forsøkt hevet, stikk i strid med kommisjonens opplysninger.

At hullet eksisterte da Kielland kollapset er ikke i seg selv et bevis på at eksplosjonsteorien stemmer. Men det er med på å illustrere at mange teorier og spørsmål aldri ble gransket, vurdert eller tatt på alvor av kommisjonen. Det viser også at det fremdeles er mange ubesvarte spørsmål rundt norgeshistoriens største industrielle ulykke, til overlevende og etterlattes store frustrasjon.

ETTERLATT: Odd Kristian Reme er leder for Kielland-nettverket. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Summen av dette er en pakke av indisier som viser at det skjedde en eksplosjon i D4-saget. Hvis noen bit for bit kan gjennomgå disse indisiene og gi en forklaring, som viser at alt dette kan skje uten at det har vært en eksplosjon i D4-staget, så er ingen mer lettet enn meg, sier Odd Kristian Reme.

MISTET BROREN: Odd Kristian Reme er en av de etterlatte etter ulykken. Foto: Screen Story

Han mistet broren sin i Kielland-ulykken, og har vært en av de største pådriverne for en ny og grundigere etterforskning.

Sivilingeniør Børset vil nødig kritisere kommisjonens arbeid. Han peker likevel på ett avsnitt fra side 11 i rapporten, som han mener illustrerer mye av frustrasjonen knyttet til etterforskningen av Kielland-ulykken:

Hvis man følte man ikke hadde tid, så er det feil standpunkt. Da skulle man tatt seg tid. Knut Børset, pensjonert sivilingeniør

I dokumentarfilmen «Katastrofen Kielland» presenteres flere av de alternative ulykkesårsakene. Dokumentaren viser også hvordan 42 år med hemmelighold og ansvarsfraskrivelse har tært på både overlevende, etterlatte og pårørende.

MINNESMERKE: I Stavanger står en brutt lenke til minne om de som mistet livet. Foto: Alf Ove Hansen / SCANPIX

Gerry Stigen, som mistet 123 kolleger på Kielland-plattformen, har fremdeles ikke gitt opp å få svar på hva som forårsaket den største arbeidsulykken i Norges historie.