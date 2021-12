Rangnick tar til orde for å få tilbake innbytter-regel

Se Newcastle - Manchester United mandag kl. 20.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play

Samme dag som det ble kjent at to av Premier League-kampene 2. juledag utsettes på grunn av koronasmitte, møtte Ralf Rangnick pressen.

Der tok han til ordet for å tilbakeføre regelen som tillot fem spillerbytter i kampene, for å lette på belastningen på spillere og lag.

– Jeg tror det ville vært til stor hjelp å ha fem bytter. Det ville lettet på situasjonen og for spillerne velferd. Derfor er jeg veldig for det. Det gjør også det i andre ligaer, og jeg synes vi bør vurdere det igjen, sa Rangnick.

Flere, deriblant Pepe Guardiola og Jordan Henderson har pekt på at koronasituasjonen øker belastningen på spillerne i et allerede svært hektisk kampprogram.

Rangnick sa at han var overbevist om at flere spillerbytter ville bedret situasjonen. Han pekte også på at en slik regel kan bidra til å gjøre det lettere for spillere å komme hurtigere tilbake etter koronasykdom.

Pogba er ute

Manchester United, som har hatt et smitteutbrudd blant spillerne, sin kamp mot Newcastle 3. juledag, spilles som planlagt.

– Som dere vet stengte vi treningsfeltet forrige uke, etter at åtte utespillere og tre keepere var smittet. I dag var den tredje dagen med trening denne uken, og nå har vi 25 utespillere tilgjengelig, fortalte Rangnick, som sa at Paul Pogba er den eneste spilleren som fortsatt er utilgjengelig.

– Vi skal trene i morgen og det blir en fridag 1. juledag og så har vi siste treningsøkt på søndag og flyr til Newcastle søndag kveld, sa Rangnick.

