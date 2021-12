Høytflyvende Arsenal drømmer om Champions League igjen: – De er på gang

Se Norwich - Arsenal kl. 15.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.



I to strake sesonger har Arsenal vært Englands åttende beste lag. De har vært langt unna spill i Champions League, og enda lenger unna en ligatittel.

London-klubben har rett og slett ikke vært så god som den en gang var.

Likevel har de siste to sesongene vært preget av optimisme blant enkelte supportere. Etter at tidligere klubbkaptein Mikel Arteta tok over treneransvaret, har noen nemlig sett tegn til at noe er på gang.

Nå begynner en hel fotballverden å se det samme.

– Jeg tror de er ordentlig på gang. Jeg har vært veldig positiv til Arteta hele veien, og nå ser man en progresjon, sier kommentator Endre Olav Osnes i TV 2s Premier League-podkast.

Drømmer om Champions League

For Arsenal har vunnet syv av de siste ti kampene i Premier League. Etter flere gode prestasjoner har de klatret opp på en fjerdeplass på tabellen, og ligger nå an til å kapre en plass i neste års Champions League.

Det har de ikke klart siden våren 2015. Da spilte Martin Ødegaard fortsatt for Strømsgodset, og det var fortsatt et år til Storbritannia skulle stemme om videre EU-medlemskap.

– Endelig går det oppover, og det er kjekt etter lang ventetid. Det ser lovende ut, sier Joakim Rødven, redaktør for Gunners.no.

– Har dere begynt å tro på at det er mulig å bli topp fire igjen?

– Vi går jo for gull så lenge det er mulig, men vi må være realistiske også. For bare et halvt år siden var vi langt unna der vi vil være, sier Arsenal-supporteren.

Ungdommen står frem

Forrige sesong ble resultatmessig nok en skuffelse for de røde fra Nord-London, men mellom alle nedturene dukket det opp spillere som ga et håp for fremtiden.

20 år gamle Bukayo Saka og ett år eldre Emile Smith-Rowe blomstret i angrepet, mens skadeplagede Gabriel Martinelli (20) også begynte å bevege på seg igjen.

I sommer brukte de mye penger på å hente Martin Ødegaard, Ben White, Sambi Lokonga, Nuno Tavares og Aaron Ramsdale - og nå ser plutselig alt så mye bedre ut.

– Akkurat nå ser Arsenal veldig bra komponert ut. De er på riktig vei. Elleveren deres er den yngste i Premier League, så gi de litt tålmodighet, sier Osnes.

Vil gi Arteta tid

Og tålmodighet får de. For etter to tiår med samme manager, er ikke Arsenal-supporterne vant med stadige endringer.

Gunners-redaktør Rødven mener de er tjent med å gi Arteta tid.

– Han sitter nok ikke like lenge som Arsène Wenger, men det virker som om klubben har en helt annen tro på Arteta enn de hadde på Emery. Jeg tror det er positivt at en trener får tid til å bygge opp laget, sier Rødven, og legger til:

DELER OPINIONEN: Mikel Arteta er blitt heftig debattert etter at han tok over som Arsenal-manager.

– Sir Alex Ferguson fikk jo også nesten sparken tidlig i Manchester United-karrieren, så noen ganger lønner det seg å gi treneren tid.

– Hva er det Arteta har gjort for at Arsenal igjen er å regne med?

– Det virker å være en helt annen disiplin i laget nå enn tidligere. Aubameyang-saken viser bare at det er tydelige regler man må følge. Slik har det ikke alltid vært, sier han.

Saken Rødven referer til er at Pierre-Emerick Aubameyang tidligere i vinter mistet kapteinsbindet etter å ha brutt klubbens interne regler. En knallhard straff, for det som i flere år har vært klubbens største stjerne.

Roser stopperkollegaen

Det er han kanskje ikke lenger. For denne sesongen er det helt andre spillere som har stått frem for Arsenal.

De unge angriperne er allerede nevnt, men også bakover på banen har det sett mer solid ut enn på lenge. Der har Ramsdale blitt nye førstekeeper, mens dyrinnkjøpte Ben White har blitt kollega med brasilianske Gabriel Magalhaes i midtforsvaret.

På de ni siste kampene har de holdt nullen fem ganger.

– Ben White er en spiller med mye kvalitet. Jeg har lært mye av ham, og jeg tror han har lært litt av meg også. Vi har ganske like karakteristikker. Vi er begge unge og raske, sier Gabriel i et intervju med Premier League.

Der gjør han også et poeng av hvordan atmosfæren er i laget. At den tidligere stjernespilleren har havnet i problemer, virker ikke å påvirke resten.

MYE Å JUBLE FOR: Martin Ødegaard, Gabriel Magalhaes og de andre Arsenal-spillerne har hatt mye å juble for i det siste.

– Vi gjør det veldig bra om dagen, så stemningen er god. Selv om vi sliter, er vi ikke et lag som henger med hodene. Vi snakker sammen og kommuniserer bra, sier han.

Sliter mot de store

Men for at Arsenal skal konkurrere med ligaens aller beste lag, har de fortsatt noen problemer som rettes på.

– De slår de lagene de skal slå. De er ikke helt der oppe ennå, de strekker ikke helt til mot de aller beste, sier Osnes.

Påstanden har god grobunn i statistikken. Fire av klubbens seks tap denne sesongen har kommet mot Chelsea, Manchester City, Liverpool og Manchester United.

Mot City og Liverpool gikk de sågar på kjempesmeller og tapte henholdsvis 0-5 og 0-4.

Allerede 1. januar får de muligheten til å revansjere tapet mot de lyseblå fra Manchester. Men før den tid skal de møte både Norwich og Wolverhampton.

– Vi jobber hardt på trening for å slå dem. Vi gjør alt vi kan for å holde oss i toppen av Premier League, sier Gabriel.