Flørter med Formel 2: – Det ser lyst ut

Dennis Hauger (18) har hatt en fantastisk sesong og tok tidligere i år en overbevisende seier i Formel 3. Dermed ble han den første nordmannen til å vinne sammenlagttittelen.

Nå er vår nye bilsport-stjerne hjemme på en liten velfortjent juleferie. På menyen står det ribbe og pinnekjøtt – og den hektiske timeplanen har i julen blitt erstattet med avkobling og kvalitetstid med hans aller nærmeste.

– Det har vært en intens sesong, men jeg er selvfølgelig veldig glad for at vi klarte å ta tittelen. Det er godt å komme hjem til jul og være med familie og venner, for det er ikke akkurat så mye tid til det gjennom sesongen med mye reising, så det er godt å koble av litt og være med de hjemme.

Flørter med Formel 2

Tidligere i desember var han i Abu Dhabi for å testkjøre Formel 2-bilen for aller første gang. Hauger forteller at det var mye nytt å sette seg inn i.

– Det er mer hester og mer grep i bilen kontra en Formel 3-bil. Det var nye ting å forholde seg til og det er mer høyteknologisk jo høyere du kommer opp nærmere Formel 1, sier han og fortsetter:

– Men det var en kul opplevelse og en god start på Formel 2. Tidene viste seg å være ganske gode de siste dagene, og det var steg for steg for å bli bedre. Det var kult å endelig få prøve det.

– I tillegg fikk du et formstøpt sete. Betyr det at vi kommer til å se deg i Formel 2 til neste år?

– Det er ikke noe offentlig ennå, men det ser lyst ut – det gjør det. Så vi får krysse fingrene for at det skjer snart, sier han og smiler lurt.

Vil bli verdens beste

18-åringen forteller at det store målet er Formel 1. Det er det han har jobbet mot hele livet.

– Det har vært en drøm og blitt et mål. Nå kom jeg forhåpentligvis et steg nærmere den veien. Jeg har fått testet Formel 2 og forhåpentligvis er jeg i mesterskapet til neste år.

– Det er bare å holde hodet kaldt og fokusere der jeg er nå, men jeg er et steg nærmere på veien og det er viktig å vise hva man kan, som å ta tittelen i år og forhåpentligvis fortsette oppover den stigen med Formel 1 som mål.

Dennis Hauger Født: 17. Mars 2003 Fra: Aurskog, Viken Lag: Prema Racing. Er en del av Red Bulls utviklingsprogram. Meritter: Debuterte i British Formula 4-mesterskapet i 2018 med 4.-plass. Vant det italienske Formel 4-mesterskapet i 2019. Debuterte i Formel 3-mesterskapet i 2020-sesongen for Hitech Racing. Vant Formel 3-mesterskapet 2021 for Prema Racing.

For å klare dette innebærer det at han må ofre mye. Blant annet tid med familie og venner hjemme i Norge. Allerede nå har Hauger over 200 reisedøgn i året.

– Det er hektisk med mye reising, som for eksempel til Italia til teamet for simulatortrening og møter for å være helt klar. Samme med England med Red Bull, der vi må ha simulatortrening – og til Østerrike for å trene fysisk.

Han forteller at han må legge ned mye arbeid nå i forkant av 2022-sesongen.

– Jeg må trene mye fysisk for å komme opp på et godt nivå nå, fordi det blir tyngre jo høyere du kommer opp. Så nei, det blir mye reising neste sesong også, så jeg må bare jobbe hardt og fortsette der jeg er, avslutter 18-åringen.