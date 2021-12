Fikk ikke utsatt kamp på grunn av smittefare – nå er fem i isolasjon

Volleyball-laget OSI var bekymret for smittefaren rett før jul. Kampen de ønsket å få utsatt ble spilt, og nå er julefeiringen ødelagt for flere spillere, venner og familie.

En stund før OSI Volleyball skulle til Randaberg for å spille kamp, ba klubben Volleyballforbundet om at kampen skulle utsettes grunnet høy smittefare like før jul.

Beskjeden fra forbundet var at det var opp til klubbene å bli enige om en eventuell utsettelse, noe de ikke ble. Kampen ble spilt, og noen dager senere ble det påvist smitte blant fire av OSIs spillere og hovedtrener. Disse er nå i isolasjon.

– Grunnen til at vi ba om utsettelse var fordi vi ikke ønsket å komme i den situasjonen vi er i nå like før jul. Vår holdning var at det var fullstendig unødvendig å gjennomføre kampen på det tidspunktet. Det ga vi klart uttrykk for, både til Randaberg og forbundet. Men de skulle absolutt gjennomføre, så i praksis hadde vi ikke noe annet valg enn å spille. Vi var skuffet og frustrert over at det ikke var mulig å utsette, forteller hovedtrener Halvor Ekeland til TV 2.

Et alternativ var å droppe kampen, men da ville OSI tape den. I tillegg risikerte laget å få en bot for ikke å ha møtt opp, en bot de kunne søke om å unngå i ettertid.

Per nå er fem i laget i isolasjon til og med 28. desember. Smitten har også resultert i at flere av venner og familie er i karantene, og julefeiringen er spolert for en rekke personer.

Ekeland stiller spørsmål ved forbundets håndtering av saken.

– Det kan godt være at smitten var i vårt lag, slikt vet man ikke. Men vi var bekymret for at noe slikt skulle skje, og jeg synes det er rart at våre bekymringer ikke ble tatt på alvor verken av Randaberg eller forbundet, sier hovedtreneren.

Kaptein for OSI, Ruben Løvli, kritiserer forbundets måte å fraskrive seg ansvar på.

– Forbundet kan ikke komme unna altfor lett. Jeg synes de har dritet seg litt ut med å ha satt så mange i en veldig kjip situasjon. De må ta litt ansvar for det, for der andre kan ha tiltak står vi veldig nakne, sier Løvli til TV 2.

– Koronasituasjonen har eskalert noe veldig i det siste, og det har vært spådd at smitten ville øke drastisk. Var det et tidspunkt forbundet burde trumfet igjennom på, var det her, legger kapteinen til.

Han understreker at det ikke er smitten i seg selv som er problemet, men at det skjedde like før jul og at det har resultert i at øvrig familie for flere er i karantene.

– Det som er spesielt er at vi havnet i en situasjon der det var vanskelig å vite om vi var smittet før det er for seint. Symptomer kommer ikke før noen dager, så vi har reist hjem til familie, og nå er det flere som har havnet i karantene, også personer som absolutt ikke burde bli smittet. Alt dette kunne vært unngått ved å spille hvilken som helst annen helg, sier Løvli.

Slik svarer forbundet

Norges Volleyballforbund er kjent med at det nå har oppstått smitte i OSI.

– Vi svarte dem at vi forholder oss til de råd og retningslinjene som kommer fra Norges Idrettsforbund. Vi ga også uttrykk for at skulle klubbene bli enige, kunne man finne en ny tid på nyåret, forteller avdelingsleder for arrangement og konkurranse i NVBF, David Cox til TV 2.

– Den ene klubben ville utsette, den andre forholdt seg til sin lokale kommunes egne helsevurderinger der man følger alle de smittevernstiltakene som er påkrevd.

Cox forteller at det utføres en rekke smittevernstiltak under kampene i Mizunoligaen, der blant annet det er regler for hvor publikum kan sitte, og at klubbene som spiller ikke er i fysisk kontakt med hverandre.

– OSI er skuffet over at bekymringene deres ikke ble hørt. Forstår du det?

– Jeg forstår lagets bekymringer, lagets forundring over at en uttalt bekymring i disse tider ikke ble hensynstatt. Samtidig forstår jeg motstanderens valg om å gjennomføre kampen når regjeringen, NIF og særforbundet gjør det mulig å gjennomføre toppidrett.

– At det nå er smitte i OSI sitt lag er veldig leit. Spesielt fordi det går utover hvordan de skal feire jul. Samtidig er ikke jeg noen lege, og vi har ikke grunnlag for å si at smitten skyldes den kampen når ingen andre som var tilstede i helgen er registrert smittet. Det kan være smitten har kommet fra et annet sted, utdyper Cox.

Randaberg: – De blåser det veldig opp

Hovedtrener i Randaberg, Tor Ragnar Gilje, forteller til TV 2 at ingen i deres lag har fått påvist smitte.

– For oss hadde det faktisk vært en fordel å ikke la kampen gå. Vi hadde tross alt tre viktige spillere som ikke kunne være med på den kampen. Men vi retter oss etter forbundet, og synes det var greit siden vi har reist på mange andre kamper, sier Gilje.

– OSI var tydelig bekymret for smittefaren. Har dere følt på noen bekymring?

– Nei, for å være helt ærlig så har jeg ikke det. Jeg vil si de blåser det veldig opp. Jeg er nesten sikker på at de ikke har fått smitten fra Randaberg, svarer Gilje og legger til:

– Jeg synes selvfølgelig det er veldig trist at de har fått smitte, og det er forferdelig nå med julen. Men vi har spilt veldig mange kamper, er veldig nøye på alt med registrering, hvordan folk sitter og så videre. Dette tror jeg er første gang det er smitte i Mizunoligaen.

Håper forbundet ser alvoret

OSI-kaptein Ruben Løvli håper forbundet tenker seg mer om i tiden fremover, og at de tar bekymringsmeldinger mer på alvor.

– Idretten går jo litt under samfunnskritiske jobber i og med at vi får fortsette selv om ting stenges ned. Men vi bruker jo ikke masker under kamp og er jo ikke så beskyttet, sier Løvli.

– Jeg følte at forbundet ikke prøvde å forstå situasjonen, eller så forstod de den ikke rett og slett. Men jeg håper at de setter seg litt mer inn i de spesifikke situasjonene som kan oppstå fremover, er Løvlis bønn til Volleyballforbundet.

Cox i forbundet sier de kan bli nødt til å vurdere annerledes på nyåret.

– Hvis de restriksjonene som er i dag fortsetter, er NIF og særforbundene nødt til å vurdere hvordan toppidrett skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte.