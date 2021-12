Klør seg i hodet av Edvard Munchs valg: – Et mysterium

BJØRVIKA/OSLO (TV 2): Frykten for at ikke også fremtidige generasjoner skal kunne se Skrik utstilt har gjort at Munchmuseet måtte ta grep.

Et av verdens mest kjente malerier, Edvard Munchs «Skrik», ble malt på papp, og ikke lerret, har gitt Munchmuseet en ganske så stor nøtt å knekke.

Alle hans versjoner av Skrik ble utført på enten papp eller papir, noe som gjør at de er skjørere en oljemalerier på lerret.

Dette gjør at de tre Skrik-verkene som stilles ut på det splitter nye Munch-museet i Bjørvika i Oslo, faktisk må gå «turnusskift».

I museets åpningstider vises hvert av bildene derfor kun én time av gangen, før de går i dvale bak en mørk luke i veggen inne i museets såkalte Skrik-rom. Deretter overtar en av de andre versjonene.

Slik går det hele dagen igjennom, og museet gir på forhånd ikke ut informasjon om når hvilken versjon skal vises. For å få med seg alle de tre versjonene må man derfor være på museet i minst to timer.

– Ingen av disse tåler å bli stilt ut hele tiden, derfor vises bildene i dette rommet på omgang. Slik sørger vi for at stadig nye generasjoner kan glede og undre seg over Munchs kraftfulle motiv, sier presseansvarlig ved Munchmuseet, Maren Lindeberg, til TV 2.

SKRIK-ROMMET: De tre utstilte Skrik-versjonene på Munchmuseet står utstilt i et eget rom på museet. Presseansvarlig Maren Lindeberg (i bildet) sier Skrik er enormt populært blant deres besøkende. Foto: Maria Schiller Tønnessen/TV 2

– Et mysterium

Grunnen til at Skrik-verkene må hvile såpass mye er at de blir påvirket av faktorer som temperatur, fuktighet og oksygen, samt eksponering for lys. Det er derfor faktisk forsket på hvor mye lys hvert av Skrik-verkene tåler hver dag.

Dersom Skrik-verkene hadde stått fremme hele tiden, er frykten at de rett og slett går i stykker. Verken museet eller kunsteksperter vet helt hvorfor Edvard Munch valgte å male på papp og pair fremfor lerret da han han skapte Skrik.

– Hvorfor Edvard Munch valgte dette materialet og ikke lerret er et mysterium, men museets konservatorer jobber stadig med å bevare de skjøre verkene, og sørger på denne måten for at de kan oppleves av publikum i mange år fremover.

Lindeberg forteller at det hender at besøkende blir overrasket over at de ikke får sett alle de tre Skrik-versjonene samtidig på museet.

– Vi opplever at publikum synes visningen av Skrik er et flott og kanskje litt uventet grep i utstillingen, hvor det er mulig til å oppleve alle de tre versjonene på én dag. Det er mange som ikke kjenner historien til Skrik og dermed også blir overrasket over at det finnes flere versjoner. Det er stor forståelse for at museet ønsker å ta vare på Skrik for kommende generasjoner.

Det finnes nemlig flere versjoner av Skrik:

Fire med farger, to med tempera- og oljemaling og to med fargestift og pastellfarger. Munch beholdt to av disse selv, en av hver, og det er disse som er utstilt på Munch-museet.

I tillegg laget kunstneren et svart-hvitt litografi av motivet. det er usikkert hvor mange han trykket opp, men det anslås at det finnes rundt 30 stykker av dette. Seks av disse finnes på museet.

TURNUSFRI: Helt til venstre i bildet ser man plassen til oljeversjonen av Skrik. Den hadde pause da TV 2 var på museet lille julaften. Det var litografiet som var på vakt på det tidspunktet. Foto: Maria Schiller Tønnessen/TV 2

– Over all forventning

Da det nye Munchmuseet i Bjørvika åpnet 22. oktober i år, var pågangen fra folk som ville ta en titt så stor at billettsystemet knelte.

Når vi nå er inne i årets siste dager, viser museets tall at de på drøye to måneder har hatt 150.000 besøkende. De anslå at de bikker 160.000 innen året er omme.

– Besøket har godt over all forventning, ikke minst ble vi overrasket over den enorme interessen da vi la ut 15.000 billetter til åpningshelgen hvor billettsystemet knelte under pågangen. Vi håpet på 30.000 besøkende de tre første ukene, mens vi endte på fantastiske 100.000, skriver museet i en pressemelding.

Museets besøksrekord er fra 2019, da de fortsatt holdt til på Tøyen. Da var tallet 280.000 besøkende.

Museet gleder seg i år ekstra over at mer enn 12.500 barn under 16 år har besøkt museet i år. De noterer seg også enorm internasjonal interesse for det nye museet.