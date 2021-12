Julehilsen fra kongen: – Ingen vanlig jul i år heller

Kong Harald har på vegne av seg selv og og familien kommet med en julehilsen til befolkningen.

– Så ble det ingen vanlig jul i år heller. Mange går inn i høytiden med skuffelse, savn og bekymring for fremtiden. Jeg sender dere alle et varmt håp om at julehøytiden tross alt må bli preget av varme og omsorg for hverandre.

I talen minner han på at det igjen er tid for å huske hva hver og enkelt kan gjøre.

– Ta en telefon til en du vet vil sette pris på det. Send en hilsen til noen som trenger det. Gå en tur med en du bryr deg om. Vi har alle muligheter til å gjøre livet litt lysere for menneskene rundt oss.

– Familien min og jeg ønsker hver og en av dere en riktig god jul.

Feirer jul på Bygdøy

Onsdag ble det kjent at kongen og dronningen oppholder seg på Bygdø kongsgård i julen og at de feirer julaften sammen med kronprinsfamilien på Skaugum.

– Kronprinsfamilien vil være til stede ved julegudstjenesten i Asker kirke på ettermiddagen julaften, sa kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet til NTB.

JUL: Her på Bygdø kongsgård skal kongen og dronningen tilbringe jula. Foto: Erlend Aas / NTB

Korona

Årets julefeiring blir preget av koronarestriksjoner, også for kongefamilien. Viruset har allerede nådd helt inn til kongefamiliens innerste krets.

I august testet prinsesse Ingrid Alexandra (17) positivt for covid-19 og måtte i isolasjon på Skaugum. Hun ble friskmeldt noen dager senere og var da tilbake på skolen igjen.

Senest i desember havnet kronprins Haakon i karantene etter å ha vært «øvrig nærkontakt» til en koronasmittet person. Han var ute av karantene igjen tirsdag.