Liverpool-målvakten fikk ny trener: – Han er en spesiell person for meg

Se Leicester - Liverpool tirsdag kl. 20.30 på TV 2 Sport Premium på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.

Liverpools Alisson er utvilsomt blant de beste målvaktene i verden.

Og han har nok et enda sterkere forhold til jul enn mange av sine lagkamerater.

– Fra Brasil er jeg vant til å være sammen med familien i jula. Vi deler ut gaver den 25. desember, men det aller viktigste er julas ånd. Og Jesus Kristus - vår herre og frelser - som ble født. Det er en fantastisk høytid som vi feirer med venner og familie.

Alisson, som aldri har lagt skjul på sin kristne tro, må også bruke jula til å prøve å sanke nye poeng for Liverpool. Etter at 2. juledags-kampen mot Leeds ble utsatt, møter The Reds Leicester 28. desember. Alisson har hatt en fantastisk sesong mellom stengene så langt, og har holdt nullen i 9 av de 17 kampene han har spilt.

– Jeg spiller bra. Men å holde nullen handler også mye om den defensive jobbinga i laget. Vi spiller på en måte der alle er med i forsvarsarbeidet. Det hjelper veldig når man skal holde nullen. Men skal jeg vurdere kun min innsats, syns jeg at jeg har gjort det veldig bra. Men det er fremdeles mye å forbedre. Jeg må fortsette å bli bedre, og det viktigste er alltid hvordan man fullfører sesongen.

Alisson har familie fra Brasil på besøk i jula. Han har også fått inn en brasiliansk keepertrener i stallen til Liverpool - selveste Claudio Taffarel. 55-åringen ble verdensmester med Brasil i 1994, og sto også i mål da Norge mirakuløst nok slo Brasil i VM 1998.

MÅLVAKT: Claudio Taffarel var landslagsmålvakt for Brasil i en årrekke. Foto: MAURO PIMENTEL

– Han er en spesiell person for meg - både profesjonelt og for min familie. Å få jobbe daglig med han er veldig bra for meg, og også for de andre målvaktene. Og Claudio storkoser seg. Han er veldig imponert over klubbens størrelse og profesjonalitet.

– Jeg gleder meg veldig til å fortsette samarbeidet med ham. Vi kan gjøre en virkelig god jobb sammen.