– Dette har reddet flere mammaer fra å miste sine døtre

Etter to års kamp for datteren Nerid, har mamma Ellen Høiness endelig fått rettferdighet.

– Endelig. Det er en så stor lettelse, sier Ellen Høiness.

22 måneder har gått siden hennes eneste barn ble drept. Like lenge har hun kjempet en kamp for rettferdighet og at mannen som er anklaget for drapet skal bli tatt.

Torsdag banket norsk politi på døren til Høiness.

– Det å se politimannen utenfor døren min ... Jeg skjønte nesten hva det var, samtidig turte jeg ikke å håpe. Han har sagt at han har sett så frem til dagen hvor han kan kunne kjøre hit og fortelle om at det har vært en pågripelse. Også skjedde det i dag. Det er århundrets julepresang, sier Høiness.

DRAP: Kjæresten til Nerid, japaneren Hiroyuki Ogu, er siktet for overlagt drap. Foto: Privat

En to år lang kamp

– Jeg har kjempet for dette i nesten to år. Det er litt stillstand oppe i hodet mitt, sier Høiness på telefon til TV 2.

30 år gamle Nerid Høiness fra Bærum hadde bestemt seg for å satse på en yrkesvei innen yoga. Etter å ha utdannet seg til å bli yogainstruktør, dro hun til Thailand for å dyrke lidenskapen.

I desember 2019 ble hun meldt savnet i Laos. I februar 2020 ble hun funnet brutalt drept i jungelen.

Kjæresten hennes ble mistenkt for drapet, men har vært på frifot siden.

Etter nesten to kom endelig beskjed fra lokalt politi til politistasjonen i Tønsberg, om at kjæresten hadde blitt pågrepet for drapet 20. november i år.

– Nå må han stå til ansvar for det han gjorde mot Nerid, sier Høiness.

Tror pågripelsen har reddet livet til flere

Moren har sittet igjen med mange ubesvarte spørsmål etter at datteren ble drept. Hun håper at pågripelsen vil kunne gi noen svar på hva som skjedde med datteren.

– Kanskje kan jeg få noen svar. Kanskje ikke. Jeg stiller meg tvilende til hvor ærlig han vil være om hva som skjedde, sier Høiness.

Hun tror uansett at pågripelsen vil hindre at andre lider samme skjebne.

– Nå som han er tatt, kan han ikke drepe flere. Dette har reddet livet til flere andre jenter. Det har reddet flere mammaer fra å miste sine døtre.

FAMILIE: Ellen Høiness holder frem et bilde av mor og datter. Foto: Ingvild Gjersjø / TV 2

Skal feire med champagne

Seksjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Knut Erik Ågrav sier til TV 2 at de ikke har fått noen detaljer om pågripelsen utover når siktede ble pågrepet.

– Vi ønsker flere svar, og det er med tanke på mor, slik at vi kan gi henne gode svar. Vi har snakket med henne i dag og gitt beskjed, men vi ønsker flere detaljer om hvordan pågripelsen foregikk, og hva som skjer videre i rettsprosessen, sier Ågrav.

Han opplyser at den videre prosessen vil foregå i Laos, og at Norge ikke har noen rolle i den videre rettsforfølgelsen.

Broren til Høiness planlegger å følge rettsaken lokalt dersom koronasituasjonen tillater det. Selv ønsker hun ikke delta.

– Familien har et ønske om å følge rettsaken, men jeg vil ikke klare det. Jeg er nok kjørt som jeg er.

Resten av torsdagen skal hun bruke på å rydde og gjøre i stand til julaften, som skal tilbringes med resten av familien.

– Da tenker jeg at broren, nevøen, niesen min og jeg skal feire med champagne.