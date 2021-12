GOD MORGEN NORGE (TV 2): Forrige uke ble Atle Pettersen far for første gang. Han forteller hvordan den første uka har vært , og får råd av Sandra Lyng, som er mamma til tre år gamle Sander.

Artist Atle Pettersen (32) og kona Cathrine Eide (32) hadde termin lille julaften, men den lille datteren kom allerede forrige uke.

– Det har kommet en liten junior og det er veldig stas! Livet har fått en ny mening og hverdagen er snudd på hodet, smiler den nybakte faren.

NYBAKTE FORELDRE: Atle Pettersen og Cathrine Eide har fått en datter. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Pettersen beskriver det som «helt rått», samtidig som de har fått en helt ny hverdag:

– Man kommer hjem fra sykehuset og tenker «hva nå, hvordan fungerer dette, vi kan ingenting». Veien blir til mens man går.

32-åringen forteller at datteren, Demi, er snill og foreldrene føler de har «medium-minus-kontroll».

– Synes synd på kona

Artistkollega Sandra Lyng ble mor til Sander for tre år siden og forteller at hun syntes overgangen til mammalivet var vanskelig. Hun har vært åpen om fødselsdepresjon, i tillegg at sønnen hadde kolikk.

– Jeg syntes det var en tøff overgang og synes det er fint å si det også. Det å bli forelder er veldig romantisert, og føler man ikke at man ser ut som de andre mødrene på Instagram, men er blå under øynene og er sliten, er det fint å høre noen si «det er jeg også», sier 34-åringen.

Om hun skal gi ett tips til de nybakte foreldrene, er det å hvile mens barnet sover. Det får tilsynelatende Atle Pettersen til, som synes synd på kona Cathrine og forklarer:

– Vi har funnet ut at jeg ikke våkner av barnegråt på natta. Men hun vekker meg så jeg får bidratt, smiler han.

«Ny» jul for begge to

Førjulstiden ble litt spesiell, da Demi egentlig skulle komme til verden 23. desember, men kom før tiden. Nå er den lille familien til Atle Pettersen klar for livets første julefeiring.

– Det har vært en spennende og rar førjulstid. Alt er litt tåke. I år blir det en helt spesiell jul og vi har valgt, siden hun er såpass «ny fra fabrikken», at bare vi tre skal feire jul hjemme. Kanskje blir det en ny juletradisjon, nå som vi er en liten familie og kan invitere folk hjem til oss.

JUL MED FAMILIEN: Sandra, sønnen Sander og samboeren Lasse skal feire jul i nytt hus. Foto: Instagram @sandralyng

Mens Pettersen har fått nytt familiemedlem, har Sandra Lyng fått nytt hus og der skal det feires jul for første gang:

– I går stresset jeg rundt og tenkte hvordan skal jeg få laget et julebord. Jeg hentet inspirasjon fra Halvor Bakke, og forsøkte å dekke bordet med noe pynt, ler Lyng.

– Blir du litt stresset eller har du kontroll?

– Nei, jeg har ikke kontroll! Jeg har ennå ikke vasket huset, og bør egentlig gjøre det etterpå, sier Lyng betenkt før både hun og Atle Pettersen bryter ut i latter.