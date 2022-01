Mener trenersparking vil gjøre vondt verre for Leeds: – Han har hjernevasket spillerne

Selv om Marcelo Bielsa har ansvaret for problemene Leeds nå er i, mener ekspertene at samme mann er i stand til å få klubben ut av dem.

Snart kan listen over skadde spillere i Leeds United gis ut som en bok i flere bind. Denne høsten har den ene nøkkelspilleren etter den andre måttet gi seg på grunn av skader: Kalvin Phillips, Jack Harrison, Patrick Bamford, Rodrigo Moreno...

Akkurat nå, når det hektiske juleprogrammet begynner, teller listen hele ti navn. Flere av dem er ute med strekkskader og slitasjeskader.

– De løp mest i Championship, de løper mest i Premier League. Det er klart det koster mye. Alle slitasjeskadene som kommer nå, skyldes den belastningen. Om spillerne ikke er 100 prosent klare og må løpe så mye, kommer disse skadene, forklarer TV 2 fotballekspert, Simen Stamsø Møller.

Gjenganger

Årsaken til at Leeds-spillerne løper mest er Marcelo Bielsa. Etter at den argentinske trenerlegenden tok over treneransvaret for klubben tilbake i 2018, har han kjørt et knallhardt regime overfor spillerne.

De skal trene hardt og løpe mye, for det er de nødt til, dersom de skal gjennomføre den krevende spillestilen treneren legger opp til.

Og det har gitt resultater. Først rykket Leeds opp fra Championship, deretter fulgte de opp med en av de beste Premier League-sesongene av et nyopprykket lag noen gang. De ble nummer ni - og var bare tre poeng unna spill i Europa.

Men denne sesongen har problemene begynt å hope seg opp. Skader har gjort at de beste spillerne har måttet se kampene fra tribunen, og laget har falt på tabellen.

Disse Leeds-spillerne er ute: Liam Cooper Pascal Struijk Diego Llorente Charlie Cresswell Kalvin Phillips Jamie Shackleton Jack Harrison Daniel James Rodrigo Moreno

Patrick Bamford

I de to siste kampene har de tapt henholdsvis 0-7 og 1-4 mot Manchester City og Arsenal.

– Det som skjer nå har vært en gjenganger i Bielsas karriere, sier Stamsø Møller.

Krevende stil

Eksperten mener at det er vanlig at spillerne får en reaksjon på Bielsas krevende trenings- og spillestil. Det som har vært unormalt i Leeds, er at denne reaksjonen ikke har kommet tidligere.

– Leeds er den klubben han har trent lengst, så det er ganske spesielt at de ikke har fått en down før nå, sier Stamsø Møller.

– Hva er det som gjør Bielsa så krevende?

– Bielsa bruker veldig få spillere, fordi han trenger spillere som forstår hans fotball. Problemet er at fotballen hans skal gjennomføres av topptrente spillere, og de har han ikke så mange av, sier TV 2-eksperten, og kommer med en forklaring av spillestilen:

– De spiller med ekstremt høy risiko når de spiller seg ut bakfra og står mann mot mann defensivt. Alle må gjøre sin jobb til punkt og prikke i samtlige 90 minutter. Det er krevende. Det ser vanskelig ut å spille på den måten.

Tøft regime

En av dem i Norge som har best kjennskap til Marcelo Bielsas trenergjerning er Viggo Strømme. Treneren ved NTG Bærum er lidenskapelig opptatt av argentinsk fotball, og har lenge vært fascinert av det argentinske trenerikonet.

Han synes debatten om hvorvidt Bielsa har skyld i skadeproblemene i Leeds er interessant.

– Selv om skadene nok kommer av ulike årsaker, er det ingen tvil om at Bielsa kjører et tøft regime og bruker veldig få spillere, sier Strømme.

Hvorvidt det tøffe regimet er en årsak til skadeproblemene, eller om det bare er en tilfeldig korrelasjon, synes han imidlertid det er vanskelig å gi et fasitsvar på.

– En kamp gir omtrent like stor belastning for begge lag på banen, så hvis skadene skyldes belastning, er det nok summen av de siste årene som nå gjør seg gjeldende, sier Strømme.

Ingen stabilitet

Men både han og Stamsø Møller er enige i at skadeproblemene er hovedårsaken til at laget nå sliter med å vinne fotballkamper.

– De har ikke hatt stabilitet i laget overhodet. Åtte-ni spillere som ville vært en del av førstelaget er ute. Det har de ikke en bred nok stall til å takle. Det er klart det påvirker prestasjonene. De er ikke i nærheten av de beste lagene ligaen akkurat nå, sier Strømme.

SKADET: Kalvin Phillips er en av mange nøkkelspillere i Leeds som har vært skadet den siste tiden. Foto: LEE SMITH

– Men skadene er ikke den eneste grunnen til at Leeds sliter, de har hatt mye uflaks også. Og nå virker det som om alle problemene kommer på en gang, supplerer Stamsø Møller.

Bør ikke sparkes

Likevel er ikke TV 2-eksperten i tvil om at Bielsa har det største ansvaret for at laget har vært i fritt fall denne høsten. Men han mener likevel at Leeds ikke må sparke treneren, slik andre lag rundt dem på tabellen har gjort med hell denne høsten.

– For et lag som har en så spesiell spillestil, kan en forandring gjøre alt verre. Uansett hvem som hadde trent det laget Leeds stilte med i helgen, hadde de tapt. Stallen er laget for Bielsa. Spillerne er hjernevasket hele gjengen, sier Stamsø Møller.

Uttalelsene fra Luke Ayling til Premier League Productions etter nederlaget mot Manchester City, vitner om det samme.

STØTTER TRENEREN: Luke Ayling har full tillit til at Marcelo Bielsa klarer å snu situasjonen for Leeds. Foto: Paul Terry

– Det er avgjørende at Bielsa blir her. Han kjenner oss, og selv om det ikke har gått som vi har håpet så langt, er jeg sikker på at vi kan snu dette, sa han, og la til:

– Han har endret meg som spiller. Jeg hadde aldri drømt om at jeg skulle gjøre det så bra som jeg gjorde i min første Premier League-sesong, og det skal han ha en stor del av æren for.

– Middelmådige spillere

Viggo Strømme mener at fremgangen til spillere som nettopp Luke Ayling er den viktigste årsaken til at han tror Bielsa sitter trygt i Leeds.

– Det han gjorde i fjor var over all forventning. Nesten samtlige spillere er blitt mye bedre under hans ledelse, og han har skapt enorme verdier av middelmådige spillere. Majoriteten av dem som er i klubben i dag, var jo også med i Championship. Så selv om det er vanskelig å forutse fotballen, tror jeg det sitter langt inne å gi ham sparken, sier NTG-treneren.

TUNG TID: Marcelo Bielsa er under hardt press for første gang i Leeds-karrieren. Foto: Andrew Yates

– Bielsa er kjent for å være prinsippfast og sta. Hva kan han gjøre for å få klubben ut av dette uføret?

– Han kommer ikke til å endre på mye. Jeg er ikke bekymret for Leeds. Får de spillerne tilbake fra skade, vil de også få flere poeng. Det er bare å se hvordan de spiller. De mangler bare litt kvalitet, sier Strømme.

Sitter trygt

Stamsø-Møller mener at den største forskjellen på Leeds denne sesongen og forrige sesong, er at de ikke scorer nok mål. Også i fjor var de åpne i forsvar og slapp til mange sjanser, men sørget de offensive spillerne, som nå er ute med skade, for å sikre mange seirer.

POPULÆR: Marcelo Bielsa er blitt hedret med gatekunst i Leeds. Foto: PAUL ELLIS

Det har ikke skjedd i år.

– Heldigvis for Leeds er det mange andre dårlige lag i ligaen også. Dette laget skal holde seg, dersom de etter hvert får spillerne sine tilbake fra skader. Kommer det enda flere skader, ser det mye mørkere ut, sier han.

– Tror du han sitter trygt?

– Ja. Han har en så sterk posisjon i Leeds. Det er nesten mer sannsynlig at han går selv, slik han har gjort i andre klubber. Men jeg ser ikke for meg at han vil forlate et synkende skip, sier Stamsø Møller.