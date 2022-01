OL-gullet Norge ikke ville ha

Den spreke 49-åringen beskuer veggen med historiske bilder i Håkons Hall på Lillehammer. Her henger forevigelsen av store, norske øyeblikk i vintersport. Men én person mangler. Maya Pedersen vant OL-gull i skeleton, aking, i Torino 2006 - for Sveits.

– Jeg var gift med en nordmann, bodde på Lillehammer og følte meg helnorsk. Jeg ville konkurrere for Norge, men UDI avslo søknaden min om å bli norsk statsborger. Da måtte jeg kjøre i den sveitsiske landslagsdrakta, mitt opprinnelige hjemland, sier Maya Pedersen til TV 2.

Lars Bystøl vant Norges første gullmedalje i OL 2006 da han ble OL-mester i hopp normalbakke i Pragelato. Foto: Cornelius Poppe, NTB.

Blikket til multitalentet fester seg på bildet av Lars Bystøl, gullvinner i hopp fra Torino 2006, i mesterskapet Norge kun fikk to medaljer av den edleste valøren.

– Jeg kunne hengt ved siden av Lars Bystøl. Han vant OL-gull én dag før meg. Vi spiste frokost sammen dagen etter at han hadde vunnet, mimrer Pedersen.

– Synd jeg ikke fikk konkurrere for Norge

Merittlista i skeleton, aking i enmanns-kjelke, er lang. OL-gull. Gull, sølv og bronse i VM. Verdenscupen sammenlagt. Og nå: Friidrett. Sprint.

– Jeg liker fart rett og slett! forteller Maya ivrig.

Hun har oppnådd hele 142 km/t med kjelken sin i konkurranse. I banen i Øyer nord for Lillehammer er hastigheten så vidt over 120km/t. Det er fryktelig fort i en idrett hvor eneste beskyttelse er en hjelm.

Maya Pedersen beskuer veggen med historiske bilder i Håkons Hall på Lillehammer. Foto: Lasse Olsrud Evensen.

– Jeg begynte med aking da jeg var 13 år. Det er en spennende sport – og selv om jeg bare veier rundt 50 kilo, har jeg utviklet så god kjøreteknikk at jeg ble verdens beste gjennom en årrekke. Bare så synd at jeg ikke fikk konkurrere for Norge, forteller Maya som er gift og bor på Lillehammer med barn og mann.

Fortsatt liker hun å ake – og er i banen flere ganger hver måned. Men nå er det friidrett og sprint hun satser på.

– Ja, jeg slang meg med på NM for veteraner innendørs for et par år siden. Jeg vant 60 meter – og så kommer det en dame bort til meg og sier: «jeg tror du har satt norsk rekord for din aldersklasse». Da ble jeg overrasket, men fikk litt blod på tann, forteller Maya.

Maya Pedersen er OL-vinner i skeleton men satser nå på friidrett og EM og VM for veteraner. Foto: Lasse Olsrud Evensen.

Hun gikk raskt etter rekorden både på 100 meter og 200 meter.

– Jeg hadde håpet jeg skulle kommet meg ned på 12,9 sekunder på 100m, men det ble kun 13.2 sist sommer. Det skal jeg forbedre til sommeren – og da går jeg jo opp en klasse til klasse 50-55 år, forteller hun. Samtidig håper Maya å konkurrere internasjonalt for Norge. EM og VM for veteraner er målet til sommeren.

– Rett og slett imponerende

Hun trener flere ganger i uka i løpebanen i Håkons Hall på Lillehammer. Hun passer på å få seg en søkt når barna trener håndball. Maya konkurrerer for Moelv IL. De er en av de beste friidrettsklubbene i Norge. Primus motor i Moelv IL og Innlandet friidrettskrets, Dag Kåshagen, snakker varmt om veteranen.

Maya Pedersen i norsk drakt. Foto: Lasse Olsrud Evensen

– Jeg er imponert over Maya. Hun har et godt steg, og var såpass god at hun fikk løpe første etappe på vårt NM-lag for seniorer sist sommer. Vi er stolte av å ha en olympiavinner i klubben vår. Resultatene hun varter opp med for en utøver i veteran-klassene, er rett og slett imponerende. Men samtidig er jeg ikke overrasket. Hun har jo bevist sitt idrettstalent, sier Kåshagen til TV 2.

Maya oser en slags stoisk ro. Da var med på opptak i akebanen i Øyer, var det ikke et sekunds nøling før hun satte utfor. Selv om øvelsen er forbundet med risiko. Folk har mistet livet både under konkurranser og trening.

– Jeg er ikke nervøs, men i de raskeste banene hvor hastigheten kan komme opp i over 140 km/t, er jeg ekstra skjerpet. Fortsatt er dette moro, forteller Maya som vurderte et comeback i 2018. En skade gjorde at hun la comebacket på hylla. Nå jakter hun nye triumfer og nye rekorder på friidrettsbanen.