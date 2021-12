Kraftig røykutvikling etter melding om åpne flammer i Bergen sentrum

Brannvesenet i Bergen fikk melding klokken 10.14 om åpne flammer i Nygårsgaten i sentrum. Brannen startet i et litumsbatteri i en elsparkesykkelgarasje tilhørende selskapet Ryde.

Klokken 10.38 er brannen meldt slukket, men alle nødetater jobber fortsatt på stedet.

– Potensialet er ganske stort med en utleier av sparkesykler, det er mange hundre batterier der inne. Brannen i batteriet var helt innerst i lokalet, så vi måtte ha lang røykdykkerinnsats for å identifisere disse, sier innsatsleder Jon Magnus Bjerkeland i Bergen brannvesen.

Innsatsleder brann, Jon Magnus Bjerkeland rykket ut til brannen hos elsparkesykkel-selskapet Ryde. Foto: Mathias Kleiveland

Han forteller at de ansatte i elsparkesykkelfirmaet hadde forsøkt å slukke brannen, og at brannvesenet klarte å få de brennende batteriene ut av lokalet for å hindre videre spredning.

– Det er stort potensiale i slike ladestasjoner med flere hundre batterier, forteller Bjerkeland.

Han opplyser at 1-2 batterier brant, og at dette alene var nok til å skape massiv røykutvikling i området. Brannvesenet vet ikke hvordan brannen startet, men sier de i det siste har sett flere tilfeller av brann i elsparkesykler.

– De har gjerne fått en skade, havnet i saltvann, så har de rett og slett selvantent. Det er politiet sin oppgave å finne ut av hvordan denne brannen startet.

Brannvesenet har opprettet en sikkerhetssone på 50 meter. Foto: Mathias Kleiveland

– Det er ikke grunn til å tro at noe mistenkelig eller kriminelt har skjedd, men politiet skal rutinemessig etterforske hvorfor denne brannen startet, opplyser Ivar Kvant i Vest politidistrikt.

Totalt 17 mennesker er evakuert og brannvesenet har opprettet en sikkerhetssone på 50 meter rundt det aktuelle bygget. Området er preget av en kraftig røyklukt, og politiet ber folk gå innendørs.

– Alle i bygget er nå evakuert, men brannvesenet tar for sikkerhetsskyld en runde rundt i bygget. Det er tre stykker som får tilsyn av lege på stedet og brannvesenet gjennomlufter nå bygget, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

Politiet har nå startet å gjøre undersøkelser i forbindelse med brannen, som startet i garasjen til elsparkesykkelfirmaet Ryde. I tillegg har alle personer som oppholdt seg i samme bygg måtte evakueres.

Brannen startet i garasjen til elsparkesykkelfirmaet Ryde. Foto: Mathias Kleiveland

– Folk på treningssenteret er også evakuert. I en periode var også bybanen stanset, men den kan nå starte opp igjen. Vi slipper likevel ingen i nærheten før brannvesenet har klarert bygget og luftet ut, sier Knappen.