Anker dom i Sofie-saken

Statsadvokaten i Hordaland opplyser i en pressemelding at de mener retten har gjort en feilvurdering i dommen.

– Påtalemyndigheten mener tingretten har bedømt bevisene uriktig når den har kommet til at drapet ikke ble begått med overlegg og når den har frifunnet tiltalte for likskjending, subsidiært voldtekt. Dette er bakgrunnen for påtalemyndighetens anke, som er besluttet av Riksadvokaten, skriver Silje Alsaker Solheim i en pressemelding.

Den 20 år gamle mannen som erkjente at han drepte NHH-studenten Sofie Vo Nguyen (20) i Bergen i fjor høst, ble tidligere i høst dømt til 13 års fengsel.

I tillegg var han tiltalt for likskjending eller voldtekt av Nguyen. Dette forholdet frikjente retten ham for.

20-åringens forsvarer Erik Johan Mjelde sier de var forberedt på anke, samtidig som hans klient er skuffet.

– Jeg var forberedt på en anke, det var min klient også. Det var en ganske stor forskjell mellom det statsadvokaten krevde av fengselsstraff og det som ble utmålt. Samtidig vil jeg si at jeg er skuffet på hans vegne, at dette nå skal opp igjen på nytt. Alle hadde hatt godt av å få lagt dette bak seg. Han kunne startet soningen og alle de involverte kunne kommet seg videre, sier Mjelde til TV 2.

Advokaten mener det er unødvendig av statsadvokaten å gjenoppta saken, fordi det er krevende for alle involverte.

– Det er selvfølgelig skuffende at statsadvokaten ønsker å gjenoppta, med de følelsesmessige konsekvensene en slik sak innebærer for alle de involverte.

Tingretten konkluderte med av drapet ikke skjedde med overlegg, og valgte også å frifinne 20-åringen for likskjending eller voldtekt. Forsvareren har tro på at Gulating lagmansrett vil komme til samme konklusjon.

– Jeg mener straffen som er utmålt er riktig, både når det gjelder spørsmålet om overlegg, og at det ikke er bevismessig grunnlag for voldtekt eller likskjending.