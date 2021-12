Så dyr blir strømmen på julaften

Prisen på strøm i morgen, ligger an til å bli på 2,003 kroner per kilowattime (KwH) i Sørøst- og Sørvest-Norge. Dette er i følge anslaget til Nord Pool. De regner ut strømprisen for dagen etter. Toppen kommer klokken 16.00, da prisen vil være 2,282 kroner. Prisen holder seg ganske stabil gjennom dagen.

I sammenligning var prisen torsdag på 2,46 kroner per kilowattime. Den faller for tredje dag på rad.

I tillegg til dette kommer moms, elavgift, enovaavgift og nettleie. Til sammen kommer strømprisen til å ligge på rundt 3,11 kroner.

I Nord-Norge ligger prisen mye lavere, nemlig på 31 øre.

Lille julaften var prisen samme sted på 2,460 øre per kilowattime.

Tirsdag denne uken var det årstopp for strømprisen, da den lå på 3,95 kroner per kilowattime. På det høyeste var prisen 6,12 kroner. Det var mellom klokken 17 og 18.

– Naturlig

Tor Lilleholt, analytiker i Volue Insight sier det er naturlig at strømprisene faller noe på helligdagene i julen.

Tor Lilleholt, analytiker i Volue Insight Foto: Privat

– Normalt sett har man en tanke om at man tenker det er dyrt på julaften og helligdagene for at man lager middag og andre ting, Men det er mindre forbruk og lavere aktivitet på helligdagene. Og derfor er det ikke unormalt at strømprisene på helligdagene er noe lavere enn på de høyeste hverdagene, forteller han.

Høyere priser i løpet av julen

Han tror prisene blir høyere på hverdagene i julen

– Men gjennomsnittet gjennom julen er høyere enn det man pleier å se. Det er kaldere enn det har vært, og det er også knapphet i vannressurser, som påvirker eksporten. Hverdagene i julen kommer nok til å ligge noe høyere. Men dette er også temperaturavhengig. Hvis det kommer en kuldeperiode kan prisene bli høyere, avslutter Lilleholt til TV 2.