Trodde få ville delta, så raste bestillingene inn

Det er ikke alle som får dratt hjem til familie og kjente på julaften. I år velger mange studenter å bli på studiestedet under julefeiringen. I Oslo bidrar studentsamskipnaden til at byens studenter ikke sitter alene i julen.

De arrangerer «Julaften med nye venner» for de som ikke drar hjem til jul.

Studenter har meldt seg på for å feire julen med folk i samme situasjon som seg selv. De settes sammen i grupper på fem personer, der man feirer julaften hjemme hos en i gruppen. De har fått utdelt julepynt og gavekort som kan brukes til julemat, uten at det koster studentene noe.

Svært fornøyd

En av de som skal delta, er studenten Pedram Zaei (21). Han mener Studentskipnaden i Oslo (SiO) gjør en svært god jobb.

– SIO gjør en stor jobb for studenter. Spesielt for dem som ikke har så mange å feire med eller å være med.

– Jeg setter stor pris på det de gjør, sier Zaei.

Zaei er opptatt av at alle må ha noen å være med i julen, spesielt nå med en ny runde med strenge smittevernstiltak som gjør at vi ikke kan se like mange mennesker som man vanligvis ville gjort.

– Vi mennesker må ikke miste nærkontakten med andre på grunn av ting som pandemien eller internett.

PEDRAM: Pedram er fra Oslo og Iran Foto: Privat

Han mener SiO er en god arena for å finne nye venner. Han har selv tatt del på mange av disse arrangementene.

– Jeg har fått mange nye venner som jeg ble kjent med her, sier Zaei.

Jul for Zaei er å være rundt gode venner og god mat. Han forteller at han er glad for at han nå kan få feire jul sammen med andre, på tross av pandemien.

– Det er viktig at vi tar vare på studentene i landet. Vi er fremtiden til Norge, og da må vi ha motivasjon til å fortsette på studiene så vi en dag kan gjøre Norge til et bedre sted, sier Zaei.

Populært tilbud

Ruwayda Mohamed i Studentsamskipnaden i Oslo forteller at det har vært stor interesse for tiltaket.

UTDELING: Ruwayda Mohamed ( midten) var med å dele ut julepynt og gavekort til julemat. Foto: Eduardo Ramirez Lizardi / SIO

– Vi lagde et skjema for påmelding der man kunne skrive sine interesser, og så sette sammen folk i grupper basert på det. Vi trodde ikke det skulle være så mange, kanskje rundt 30-40 stykker. Men på halvannen dag så var det påmeldt 140 studenter. I etterkant har vi også fått mange eposter som ikke rakk fristen, sier Mohamed og fortsetter:

– Så vi har prøvd å få skvist inn de i andre grupper som manglet noen. Det er både norske og internasjonale studenter som ikke har mulighet til å reise hjem til jul.

Vil forebygge ensomhet

Mohamed forteller at dette er en del av en større satsing for å motarbeide ensomhet.

– Dette er noe av det vi kaller «studentenes tiltakspakke», hvor vi skaper sosiale lavterskel-arenaer der studenter kan møtes. Ett av målene er å forebygge ensomhet. Dette har vært en utfordring blant studenter etter pandemien startet. Når det nærmet seg jul, var det en i teamet som forslo å gjøre noe for studentene som ikke reiser fra Oslo under høytiden, sier han.

Onsdag 22. desember var det utdeling av julepynt og gavekort til julemat.

– Mange kommenterte at de var veldig takknemlige for at vi gjorde dette, sier Mohamed i SiO.

Det er ulike grunner til at folk ikke kan reise hjem, men ofte er det på grunn av økonomi eller restriksjoner, ifølge samskipnaden.

KLARE: SiO hadde pakket klart det studentene skulle få til feiringen. Foto: Eduardo Ramirez Lizardi / SIO

– De jeg har pratet med, er blant annet internasjonale studenter i Sør-Amerika som også jobber hos oss. De er fra Venezuela og Colombia, og økonomisk så gir det ikke mening å reise hjem noen uker i julen. For andre er det restriksjonene som setter en stopper. Julen handler om å være med folk man er glad, og for mange så er dette første gang man ikke har disse rundt seg, forteller hun.

SiO arrangerer også lignende ting gjennom semesteret, blant annet på 17. mai.

Også flere steder

Det er også planlagt lignende arrangementer rundt om i landet. På Lillehammer skal det arrangeres feiring for studenter. De kartla hvor mange studenter som ble på studiestedet i jula. 49 av de svarte ja på det, sier studentkoordinator i Studentsamskipnaden i Innlandet, Pål Brekke Indregard.

– Tirsdag og onsdag har vi kjørt hjem til alle disse og levert en julepose. Studentene ble veldig glade for initiativet. På julaften spanderer vi julemiddag på Lillehammer Hotell for åtte påmeldte. Vi vil lage en Messenger-gruppa for de som vil være med, slik at hvis noen vil finne på noe mer så kan man avtale der, sier han.