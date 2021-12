James Franco innrømmer sex med studenter

Filmstjernen forteller at han var sexavhengig, men nekter for å ha iscenesatt orgier på sin tidligere skole.

Franco kommenterer anklagene mot ham for første gang siden de ble kjent for nesten fire år siden.

I 2019 ble han saksøkt av flere tidligere studenter, som anklaget ham for seksuelt maktmisbruk.

Forholdene skjedde via Francos nå nedlagte skuespillerskole Studio 4.

Skylder på alkoholavhengighet

På The Jess Cagle Podcast hos radiokanalen Sirius FxM innrømmer Franco at han «lå med studenter, og det var feil».

– Den gang tenkte jeg at så lenge det skjedde med samtykke, så var det i orden, sier Franco.

I intervjuet sier Franco videre at han er sexavhengig, og at han er lei seg for det som skjedde. Han sier at den seksuelle omgangen skjedde med samtykke.



Han forklarer videre at han siden 2016 har forsøkt å kvitte seg med alkoholavhengighet, og at dette har gitt utslag i oppførsel som han nå skammer seg over.

Anklager for å iscenesette orgier

I juni gikk Franco med på å betale 2,2 millioner dollar, snaue 20 millioner kroner, for å slippe en rettssak.

I søksmålet anklaget skuespillerne Franco for å presse studenter til ha sex på kamera, og hevdet at han iscenesatte en «orgie-setting» i et av fagene skolen underviste.

«Selv om anklagede mener de ikke er ansvarlig for noen av påstandene har de blitt enige om å gjøre opp i tråd med betingelsene i det foreslåtte forliket», skriver Francos advokater i beslutningen.

Hevder å ikke ha tenkt klart

Kvinnene som står bak søksmålet mot Franco har tidligere hevdet at stjerna benyttet skolen til å skape en strøm av unge kvinner han kunne ha sex med. Det nekter Franco for i intervjuet.

På spørsmål om hvordan han kunne overse at maktforholdet mellom ham og studentene påvirket de seksuelle forholdene, svarte Franco at han ikke tenkte klart.

Franco har en gang blitt nominert til Oscar for beste skuespiller for filmen «127 hours».

Han er også kjent fra filmer som «Spider-Man», «The Pineapple Express» og «The Disaster Artist».