– Folk er slitne og jeg har vondt i magen før jeg går på jobb

Helsepersonell må lokkes med ekstra lønn og overtid i jula. – Vi hadde trengt et pusterom nå, men hensynet til liv og helse går først, forteller Kristin Gåre, enhetsleder ved Nordlandssykehuset i Bodø.

På skjermen til enhetsleder Kristin Gåre ved intensivavdelingen på Nordlandssykehuset i Bodø, lyser det rødt.

Hun teller raskt og kommer fort opp i ti ubesatte vakter i julen, og det kan fort bli flere.

– Vi er konstant i manko på ansatte. Vi har mellom ti og 50 vakter som står tomme i løpet av ei uke, forteller hun oppgitt.

LEDIGE VAKTER: – Vi har konstant mangel på folk, sier Kristin Gåre, enhetsleder ved intensivavdelingen ved Nordlandssykehuset. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Det er fortsatt delta som er den dominerende virusvarianten i Bodø og Nord-Norge. Omikron har i liten grad lagt beslag på sengekapasiteten hos sykehusene i Nord-Norge – så langt.

– Det svinger veldig. Vi har hatt ti intensivpasienter på det meste. Det er dobbelt så mange som kapasiteten vår. Da hadde vi 30 ekstra ansatte som måtte leies inn eller tvinges på jobb, sier Kristin Gåre, enhetsleder ved intensivavdelingen på Nordlandssykehuset i Bodø.

Sprengt kapasitet

Hun har 70 ansatte som skal sørge for at kabelen går opp, og det gjør den sjelden under pandemien.

Sykehuset har også samarbeid med andre sykehus i Nord-Norge og prøver så langt det lar seg gjøre å avlaste disse. Akkurat nå er det fullt i Tromsø (UNN), og da tar Bodø litt av støyten for det.

– Vi har et nært samarbeid med UNN slik at vi avhjelper dem når de har det tøft som nå. Vi har fått pasienter fra dem og regner med å få enda flere. Det er flott at vi kan hjelpe hverandre, sier Knut Dybwik, intensivsykepleier ved Nordlandssykehuset.

Han har jobbet som intensivsykepleier i 34 år. De to siste årene med pandemi har vært svært utfordrende. Svært syke pasienter og tungt smittevernutstyr er krevede.

ISOLASJON: – Det er krevende å jobbe i fullt smittevernsutstyr en hel dag inne på et isolasjonsrom, sier Knut Dybwik, intensivsykepleier ved Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Personlig så har jeg kjente dette på kroppen. Jeg kom ofte hjem med hodepine og var ekstremt tørst etter en dag i fullt smittevernsutstyr. Det er utfordrende og varmt å jobbe lange dager inne på en isolasjonspost, men vi gjør alt for å unngå smitte og for å ta være på pasienten, forteller han.

Personellet har ikke noe tillegg i lønnen for å jobbe under slike ekstreme forhold.

Har klump i magen

Situasjonen ved Nordlandssykehuset er presset.

– Sykehuset er jo helt fult av pasienter. Det er ikke ledige senger, så totalt sett er vi veldig presset. Vi har ingen buffer i tilfelle det skulle skje noe. Vi liker å ha litt beredskap, men slik det er nå, så har vi ingen beredskap, sier Dypwik alvorlig.

Slitasjen på helsepersonellet er stor, også på de litt mindre sykehusene.

– Veldig mange i mitt fag har valgt å slutte på grunn av det har vært for mye over lang tid. Samtidig er det mange som skal gå av med pensjon snart, forteller intensivsykepleieren.

– Utfordringen er at pasienter skal ha kompetente ansatte, og det er der problemet ligger nå. Det tar tid å utdanne intensivsykepleiere. Konsekvensene blir nå at operasjoner blir utsatt og det blir et stort etterslep, sier Dybwik.

Det har vært et jevnt sig av koronasyke pasienter til Nordlandssykehuset i hele høst.

OMSORG: Det krever store ressurser å behandle svært syke koronapasienter. Foto: Sigfinn Andersen/ TV 2

Men det er ikke bare syke pasienter som krever oppfølging.

– Vi bruker også mye ressurser på pårørende som er i sjokk og sorg, forteller Dybwik.

På nytt må enhetsleder Kristin Gåre ta frem telefon for å ringe etter folk. Det nærmer seg høytid.

– Vi har behov for å få inn folk natt til julaften, sier hun.

Hun kjenner på en stadig større klumpen i magen.

– Det er tungt og slitsomt. Det har stått på veldig lenge nå, og det er av og til vondt i magen når du går på jobb og vondt i magen når du kommer hjem fra jobb. Vår bekymring er det ansvaret vi har for å i vareta liv og helse, forteller Gåre.

– Er det nok folk til at vi er sikre på at det er det? Jeg håper at det ikke skal øke på med pasienter i løpet av jula. Folk er slitne, og vi hadde trengt et pusterom nå. Det er viktig å pleie arbeidsmiljøet, sier enhetslederen ved sykehuset.

Tilbyr ekstra lønn

Sykehuset tilbyr nå ekstra lønn pr. vakt i tillegg til overtidsbetaling. I verste fall må enhetslederen kommandere ansatte på jobb.

– Det er tungt med tanke på at ansatte må få lov til å ha litt fri med familiene sine i julen, sier Gåre.

TAR PÅ: – Selv om det er utfordrende å få nok folk, er også pandemien viktig lærdom, sier Knut Dybwik, intensivsykepleier ved Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Knut Dybwik er inne og ser til to pasienter som har ligget på intensivavdeling i rundt en måned.

– Vi har hatt fullvaksinerte her som har blitt svært syke, men de har gjerne underliggende sykdommer, forteller han.

– Hva tenker du generelt om at flere syke er uvaksinerte?

– Det er ikke verst for oss, men pasienten. Jeg tror nok at en del av de uvaksinerte som har vært innlagt hos oss, selv har gjort seg noen tanker fordi det er en så dypt gripende opplevelse å være pasient. Du har det enorme suget etter oksygen, og det kan ikke beskrives. Mange sier at det er det verste de har opplevd i sitt liv, sier Knut Dypwik.

Til tross for at det er utfordrende å ha nok personell, er også pandemien en stor læringsprosess.

– Jeg føler ikke at jeg er sliten, men det tar på. Samtidig er det en unik arena for å lære mer. Det er en innsprøytning for det faglige arbeidet ved å behandle alvorlig syke lungepasienter som kommer til oss, sier Dypwik.

Han skal ha litt juleferie, men er forberedt på at juleribba kanskje blir stående.

– Man føler på mange måter en moralsk forpliktelse overfor sine egne kolleger. Man skjønner fort at når det ligger et par alvorlig syke koronasyke pasienter inne, ja, da er det klart man stiller opp. Det er der lojaliteten ligger overfor egne kolleger først og fremst, sier intensivsykepleieren.