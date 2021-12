Blir frontfigur i ny storsatsing fra skogigant

Etter bruddet med Asics før OL i sommer har landets klart beste maratonløper vært uten en egen skosponsor.

Men etter å ha testet mye og nøye i hele høst – er Moen nå klar for skogiganten PUMA.

– De ønsker nå å satse hardt på gateløp og lengre løp. Det er moro å være en del av stallen. Og jeg satser jeg kan være med å videreutvikle skoen framover, sier Norstad Moen til TV 2.

Skoene Norstad Moen viser fram er ennå ikke i butikkhyllene. Det er prototyper som kommer på markedet i 2022. Derfor har han hatt god tid til å gi tilbakemeldinger til produsentene på hva som er bra og dårlig.

Perfekt ambassadør

Moen har ikke overlatt noe til tilfeldighetene under testingen. Og han hadde aldri valgt skoene om de ikke stod til forventningene.

– Jeg har testet skoene på firemilsturer på asfalt for å finne ut om de er skånsomme mot muskelaturen. Og de er testet på kortere intervaller på bane for å finne fartsfølelsen, sier Moen.

Samtidig har han målt laktat og puls på de samme øktene med sine gamle konkurransesko fra NIKE.

– Og alle målinger viser at både laktat og puls var like bra med PUMAs toppmodell. Det var snakk om et pulsslag fra eller til – men heldigvis favør av disse, ler Moen, og kikker på ned på skoene.

Den øverste sjefen for PUMAs løpeavdeling er meget fornøyd med å ha sikret seg underskriften til nordmannen.

– Som en av verdens beste maratonløpere er ikke Sondre bare en perfekt ambassadør for vår nye generasjon med langdistansesko. Han er også en perfekt ambassadør for merkevaren PUMA, sier Pascal Rolling til TV 2.

– Hvis man ser på hans erfaring, kunnskap, krav om kvalitet og nyvinning, så er vi ekstremt stolt over at Sondre har valgt PUMA over så mange andre merker i denne konkurranseutsatte industrien, fortsetter han.

Lager eget langdistanselag

Men det ligger mer i satsingen fra tyskerne. 2022 blir startskuddet for et eget europeisk langdistanselag – med Sondre Norstad Moen som lagkaptein.

Manger André Hjorteseth har hentet inspirasjonen fra langrenn og de mange privatlagene der. Inspirasjonen er blant annet hentet fra Aukland-brødrene som har drevet privatlag i årevis.

– Planen er at Sondre blir lagkaptein – som en Anders Aukland – bare litt yngre, humrer Hjorteseth.

– Vi starter med noen få utvalgte utøvere i 2022, bygger stein for stein, leter etter talenter og håper å ha et fullverdig lag med både kvinnelige og mannlige utøvere i 2023. Å bygge et godt lag tar tid.

Moen gleder seg.

– Jeg har stått mye alene hele karrieren, men kanskje spesielt de siste 5-6 årene. Det har blitt en del samlingsdøgn alene, ler han.

I 2020 ble han blant annet koronafast i Kenya i månedsvis alene på treningsleir.

Nå håper han å kunne dra veksler på et lag.

– Løping er jo en individuell idrett, og det er ganske nådeløst resultatmessig hvis man skulle ha en dårlig dag. Da er det greit å vite at man har flere på laget som kan levere til sponsoren.

Audition på unge norske talenter

Det unike med prosjektet som har fått navnet PUMA/Neversecond etter sine to hovedsponsorer, er at de også ønsker å få fram nye norske talenter.

– På sikt ønsker vi også å få med to yngre norske utøvere. Om det blir en slags «idol-audition» vet vi ikke ennå, men vi oppfordrer i alle fall interesserte talenter om å ta kontakt med oss. Løp noen gateløp, sett noen gode tider, vær synlig, så får vi se, smiler Hjorteseth.

Tanken er at de unge talentene får en egen skoavtale med PUMA og lønnen sin der. Laget tar seg av logistikken rundt reiser, trening, samlinger, og innholdsproduksjon for utøverne.

– Vi vil ha unge mennesker som går all in. Da kan man prøve to år med løping på fulltid. Det er en unik mulighet, sier manageren.

Norstad Moen har troen.

– Dette er en mulighet jeg savnet selv da jeg var yngre, sier han.

I starten av sin karriere måtte Moen selge sko for å livnære seg selv. Det tok mange år før han kunne leve av idretten.

– Og det er den kneika som er vanskelig å komme over for unge mennesker. Og det er den muligheten vi ønsker å gi dem.

Stor kommersiell verdi

Manager André Hjorteseth mener det er rart at det ikke er flere private lag på løping. Fordi industrien rundt mosjonister og joggebølgen er langt større enn den er på ski. I alle fall i Europa, men også i Norge.

– Helt klart. Løping for mosjonister som jogger fem og ti kilometer, eller halvmaraton og maraton, dreier seg om flere hundre tusen mennesker i året. Bare i Norge. Det å ha et lag der man kan vise fram utstyr, skape innhold med å lage et opplegg på teknikk og hva du skal spise, tror vi er et bra opplegg å vise fram for den jevne mosjonisten, sier Hjorteseth.

I PUMA sentralt er de ikke redde for å være med på en ny satsing. De er meget fornøyde med det som skjer i norsk friidrett om dagen. Fra før er de også sponsor for Karsten Warholm, og det norske landslaget.

– Sett i lys av Norges størrelse, og det faktum at de tradisjonelt sett er et vintersportsland, er det ikke annet enn imponerende at nordmennene har produsert så mange friidrettsutøvere i verdensklasse, sier Pascal Rolling.

– Det er mange årsaker til dette fenomenet. Blant skyldes det en sterk mentalitet hos utøverne og de fantastiske trenere som greier å finne og utvikle unge talenter.

Fortsatt klubbløpere

Både Moen og hans kommende lagkamerater vil fortsatt representere både landslag og sine respektive klubber i Norge og utlandet.

– Det er viktig å poengtere. De beholder sine personlige trenere, og de vil selvsagt være en del av et eventuelt landslag. Privatlaget blir en tilrettelegger og en satsingsgruppe for hverdagene.