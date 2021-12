Brannvesenet med oppfordring i juletiden

Brannvesenet oppfordrer nå folk til å ta en ekstra titt på komfyren før du legger deg for å hindre at ulykken er ute.

Brannvesenet i Vestfold rykket onsdag kveld ut på en røykutvikling i Tønsberg. Det viste seg å være en stekespade som hadde havnet på en varm plate og smeltet. Dermed har det oppstått en røykutvikling.

Nå oppfordrer de alle til å være ekstra oppmerksom i julestria ved bruk av komfyren. Både før og etter.

– Etter hvert som kjøkkenbenken fylles opp av matvarer ser vi ofte at folk setter ting på komfyren. Dette er et lite egnet sted for oppbevaring, sier informasjonsrådgiver i brannvesenet Arnt Folvik.

Vi oppfordrer alle nå i julestria til å være ekstra oppmerksomme ved og etter bruk av komfyren. Alt for mange branner starter nettopp på komfyren. — Brannvesenet(VIB) (@brannvesenetVIB) December 22, 2021

Han forteller at de ser ofte at det dessverre noen ganger er enten dyr eller små barn som med uhell klarer å skru på komfyren. Da er det lett for at uhellet er ute.

Vær forsiktig

– Vær med komfyren når du lager mat, sier Folvik.

Han opplyser at det er svært viktig når du bruker ting som lett tar fyr som oljer, fett og sukker.

– Det er ikke nødvendig å stå over gryta når pinnekjøttet trekker, men vær forsiktig med ting som lett tar fyr, sier han.

Folvik forteller at brannvesenet er innforstått med at folk kjører vaskemaskinen på natten når strømmen er billigst.

– Skal du gjøre dette må du ha en fungerende røykvarsler, understreker Folvik.

Kommer med råd

Om ulykken først er ute har Folvik noen gode råd.

– Dersom det er en liten brann i en gryte kan du skru av komfyren og legge et lokk forsiktig på gryten. Så lar du den stå der til den er kald.

– Er det et stearinlys som velter er det greit å kunne slukke selv, om det ikke utgjør en fare for deg selv, sier Folvik.

Om det er en større brann som har oppstått har Folvik en klar oppfordring.

– Kom deg ut og ring 110.