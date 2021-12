Liverpool til semifinale etter straffedrama

Liverpool - Leicester 3-3 (5-4 på straffer)

I ligacupens kvartfinale ble det høydramatisk mellom Liverpool og Leicester. Anført av Jamie Vardy og James Maddison scoret bortelaget tre ganger før pause på Anfield, og så ut til å cruise til semifinale.

Men Liverpool slo tilbake og reddet straffesparkkonkurranse fem minutter på overtid ved Takumi Minamino.

I straffekonken bommet begge lag hver sin gang før det gikk til ekstrastraffer. Der bommet Ryan Bertrand, mens Diogo Jota satt sitt forsøk. Caoimhin Kelleher reddet to frosøk, og ble Liverpools helt.

Dermed kunne Liverpool juble for avansement til semifinale. Der møter de Arsenal, mens Tottenham skal opp mot Chelsea i den andre semifinalen.

Vardy-show

Leicester gikk respektløst til verks mot Liverpool på Anfield. På de første tolv minuttene straffet bortelaget Jürgen Klopps menn knallhardt, og Jamie Vardy scoret to ganger. Liverpool kunne fort å blitt redusert til ti mann d Tyler Morton måkte ned Ricardo Pereira.

Liverpool, som lot flere av stjernespillerne hvile, slo imidlertid kjapt tilbake ved Alex Oxlade-Chamberlain fra rundt 16 meter.

Istedet for utligning kom det det et nytt Leicester-mål i mot. James Maddisson fikk et kjempetraff fra 25 meter, og ballen gikk i mål som et prosjektil bak Caoimhin Kelleher.

Etter pause kastet Klopp innpå flere av stjernene, og det ga resultater. Etter 68 minutter tente innbytter Diogo Jota et håp for Liverpool med sin 2-3-scoring.

Merseyside-laget var nære utligning, men Kasper Schmeichel holdt unna. Men fem minutter på overtid utlignet Takumi Minamino for Liverpool.

Kampen gikk direkte til straffekonkurranse.

Favorittene videre

Slik gikk de andre kvartfinalene:

Arsenal - Sunderland 5-1

Brentford - Chelsea 0-2

Tottenham - West Ham 2-1

Liverpool, Arsenal, Tottenham og Chelsea er altså klare for semifinale. Manchester City har vunnet Carabao cup de siste fire sesongene.