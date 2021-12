Klaveness sier opp stillingen som toppfotballsjef

Forrige uke ble Lise Klaveness innstilt som ny fotballpresident i NFF. Nå er det klart at hun velger å slutte i sin nåværende jobb som toppfotballsjef.

– Jeg vil si opp min stilling som toppfotballsjef nå og be om å fratre dagen før Forbundstinget starter. I mellomtiden vil jeg jobbe i oppsigelsestiden og håndtere ledelsen av eliteavdelingen som normalt, skriver Lise Klaveness i en sms til TV 2.

Skulle hun bli valgt på tinget i mars, noe som er overveiende sannsynlig, blir hun den første kvinnelige fotballpresidenten i Norge og en av de første i Europa

Hadde hun tatt permisjon i sin nåværende jobb, ville hun vært overordnet generalsekretær Pål Bjerketvedt - og underordet samme mann i den permitterte stillingen. Nå blir ikke det tilfelle.

– Innstillingen til presidentverv gjør meg ikke inhabil i rollen som toppfotballsjef, noe vi for ordens skyld har fått bekreftet også av NFFs lovkomite, sier hun.

Samtidig får innstillingen noen konsekvenser for jobben fremover.

– Generalsekretær Pål Bjerketvedt og jeg er enig om at jeg i denne perioden likevel skal avstå fra å behandle saker som ligger i skjæringspunktet opp mot styret siden jeg uansett skal tre ut av rollen som toppfotballsjef om kort tid.

Klaveness valgte til slutt å takke ja til valgkomitéens forespørsel etter å ha takket nei to ganger tidligere.

– Jeg har grublet meg frem til å takke ja til valgkomitéens forespørsel. Jeg takket nei et par ganger først, først og fremst fordi jeg har stor tilhørighet og eierskap og engasjement for jobben jeg har i dag. Men til slutt følte jeg en motivasjon og et ansvar for de oppgavene som ligger foran oss, fortalte hun til TV 2.

Valget av ny fotballpresident skjer i mars.

– Kanskje vil jeg også be om noe tid til ferie i forkant av tinget for å gi meg selv litt pusterom og mulighet til å forberede meg til en mulig ny rolle som styreleder, sier hun.