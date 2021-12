– Det Martine Lunde gjør her, kan i ytterste konsekvens redde liv

– Om dette gjør at bare én person går for å ta en livmorhalsprøve, så er jeg fornøyd, sier influenser Martine Lunde i et intervju med God kveld Norge.

Den nye sesongen av TV-serien Bloggerne, har premiere den 3. januar 2022. Her får vi blant annet følge Lunde når hun skal ta sin aller første livmorhalsprøve hos gynekologen.

Se hele intervjuet i videoen øverst i saken

Livmorhalskreft og livmorhalsprogrammet Rundt 4000 kvinner i Norge behandles hvert år for høygradige celleforandringer (forstadier til kreft). Lette celleforandringer går ofte tilbake av seg selv, men må følges opp med ny celleprøve og HPV-test hver tolvte måned til celleprøven er normal og HPV-testen er negativ. Slik kan risikoen minskes Følge Livmorhalsprogrammet ved å bestille time hos legen når du får påminnelse om å ta prøven.





Hvis prøven viser at det er nødvendig med nærmere undersøkelser, er det viktig at du møter til ny time når du får innkalling.





Å ta HPV-vaksinen reduserer risikoen for å bli smittet med HPV.



Vaksinen tilbys gratis til jenter og gutter i 7. klasse. For voksne kan leger skrive ut resept på HPV-vaksinen og den kan settes av lege, legesekretær, helsesykepleier eller sykepleier.





Vaksinen tilbys gratis til jenter og gutter i 7. klasse. For voksne kan leger skrive ut resept på HPV-vaksinen og den kan settes av lege, legesekretær, helsesykepleier eller sykepleier. Være røykfri



Kilde: Kreftforeningen

Hun er selv åpen om at hun var en av mange som gruet seg til å ta prøven.

– Jeg tror det er ekstremt mange som er sånn som meg, som går og gruer seg og utsetter det gang på gang. Men da jeg kom dit, så tenkte jeg: «herregud, er det dette jeg har gått og gruet meg til?»

1100 kan ha alvorlige celleforandringer

Livmorhalsprogrammet sender jevnlig påminnelse til alle norske kvinner mellom 25 og 69 år når det er på tide å ta en ny livmorhalsprøve. Likevel er det mange som ikke tar oppfordringen:

Tall fra Kreftregisteret viser at over 200.000 kvinner i Norge ikke har tatt livmorhalsprøve på ti år eller mer. Grovt estimert var det 55.000 færre enn forventet som tok livmorhalsprøve i fjor.

Basert på tidligere statistikk er et sannsynlig anslag at 1100 av disse 55.000 kvinnene har alvorlige celleforandringer og om lag 55 kan ha kreft, forteller generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross til God kveld Norge.

HYLLER LUNDE: Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross skryter av Lunde for å belyse viktigheten av å sjekke seg. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Hyller Martine Lunde

– Ingen kvinner liker å ta livmorhalsprøve, men noen gruer seg mer enn andre. Kanskje dette er akkurat den dytten de trenger for å bestille time hos legen sin? Det Martine Lunde gjør her, kan i ytterste konsekvens redde liv. Jeg blir glad, takknemlig og rørt over at hun velger å bruke sin posisjon på denne måten, forteller Ross.

Før pandemien lå deltakelsen i Livmorhalsprogrammet på over 70 prosent, og den var økende. Kreftregisteret har som minimumsmål at dekningsgraden skal opp til 80 prosent, etter anbefaling fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Under pandemien har imidlertid deltakelsen falt til under 70 prosent. Nedgangen er tydeligst blant kvinner over 40 år.

– Det er svært sjelden vi kan forebygge kreft så målrettet som ved livmorhalskreft: Tar du HPV-vaksine og følger Livmorhalsprogrammet hele veien fra du er 25 til 69, kan du i praksis unngå å bli alvorlig syk av livmorhalskreft, utdyper Ross.

Hun forteller videre at dette er en kreftform som utvikles langsomt.

– Denne kreftformen utvikles langsomt. Går du til legen hver gang du får påminnelse fra Kreftregisteret, vil sykdommen oppdages så tidlig at du har gode prognoser. Målet er å oppdage celleforandringer før de rekker å utvikle seg til kreft, avslutter generalsekretæren.