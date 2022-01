De største sykkel-overgangene: Kranglefanter og falmete stjerner på nye lag

Fra 1. august offentliggjøres overgangene i sykkelsporten. Allerede på våren begynner ryktene å svirre, og offentliggjøringene kommer som perler på en snor utover høsten.

Blant de norske herrene er det fem ryttere som får nye arbeidsgivere i WorldTouren. Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm tar turen fra UAE til Intermarché Wanty Gobert, Markus Hoelgaard og Jonas Iversby Hvideberg går fra Uno-X til henholdsvis Trek-Segafredo og DSM, mens Odd Christian Eiking skifter beite fra Kristoff og Bystrøms nye lag til EF Education-Nippo.

I denne saken har vi samlet de ti største overgangene før 2022-sesongen.

Dylan Groenewegen til Team BikeExchange

Tidligere i desember kom den overraskende beskjeden om at Dylan Groenewegen forlater Jumbo-Visma etter seks år i laget. På de seks årene rakk han å bli en av verdens beste spurtere, og spesielt 2019-sesongen var bra, med 15 seire.

Dylan Groenewegen. Foto: HENNING BAGGER

I takt med at Jumbo-Visma har blitt en av stormaktene i sammendraget i de store treukersrittene, kombinert med skadene og suspensjonen som fulgte da Groenewegen på brutalt vis kjørte Fabio Jakobsen i gjerdet i Polen rundt i 2020, har det blitt færre sjanser i de største rittene for nederlenderen.

Å kjøre Tour de France på et Jumbo-Visma som jakter gul trøye, virker utopisk for stjernespurteren. Dermed var det naturlig at rytter og lag kom til enighet om å avslutte samarbeidet, og Team BikeExchange blir neste stopp på veien.

Det australske storlaget har manglet en toppspurter siden de mistet Caleb Ewan, og nå har de mulighet til å gjøre Groenewegen til en av verdens beste spurtere igjen. Det er riktignok et spørsmålstegn rundt spurttoget i laget, men Groenewegen gjenforenes nå med Amund Grøndahl Jansen, og ryttere som Kaden Groves, Luka Mezgec og Dion Smith kan fungere bra i et opptrekk.

Miguel Angel Lopez til Astana-PremierTech

Kolombianerens opphold i Movistar ble en mer eller mindre mislykket affære. Først ble Lopez rammet av korona i oppkjøringen til årets sesong, og da det så ut til at Lopez igjen skulle være med å kjempe om en podieplass i en Grand Tour, skjedde en av årets største snakkiser i sykkelverdenen.

Miguel Angel Lopez. Foto: MIGUEL RIOPA

På den nest siste etappen, da Lopez lå som tredjemann i sammendraget, ble favorittgruppen splittet etter et enormt hardkjør, og Lopez havnet bak, mens hans lagkamerat, Enric Mas, var blant dem som satt foran. Alle så på Lopez for å gjøre jobben i gruppen bak, men det var en bortimot umulig oppgave. Til slutt ble avstanden umulig stor, og Lopez hoppet av sykkelen og brøt rittet til sjokk for en hel sykkelverden. En snau måned senere ble kontrakten hans med Movistar terminert.

27-åringen vender tilbake til Astana, der han slo gjennom som 21-åring i 2015. Han har tredeplasser sammenlagt i Giro d´Italia og Vuelta a Espana fra tiden i Astana, og kanskje kan han heve seg når han kommer hjem til tryggere omgivelser under vingene til Alexandre Vinokourov.

Sam Bennett til Bora-Hansgrohe

Også denne overgangen skjer som følger av kontroverser mellom rytter og lag. Sam Bennett var kanskje verdens beste spurter i Deceuninck-QuickStep på vårsesongen, men i mai pådro iren seg en kneskade.

Sam Bennett. Foto: BAS CZERWINSKI

QuickSteps kontroversielle og frittalende lagsjef, Patrick Lefevre, mente Bennett var en pyse og svak mentalt, og trodde ikke på at det var noe kneproblemer hos sin stjernespurter. Ordkrigen fortsatte gjennom sommeren, og eskalerte igjen da Bennett stilte opp i EM i september uten å ha kjørt ritt siden mai. Da var Lefevre i gang med prosessen om å halvere lønnen til Bennett, noe han kunne gjøre fra september ettersom han ikke hadde kjørt ritt på tre måneder.

31-åringen erstatter Pascal Ackermann i Bora-Hansgrohe, og er tilbake i laget han slo gjennom for etter to år i Deceuninck-QuickStep. Dersom han får bukt med skadeproblemene, er Bennett fort en av verdens beste spurtere igjen.

Mark Padun til EF Education-Nippo

Mysteriet Mark Padun. Ukraineren som dukket opp av intet og vant to fjelletapper i Criterium du Dauphiné i forkant av Tour de France med to monstrøse prestasjoner, for deretter nærmest å forsvinne frem til Spania rundt.

Mark Padun. Foto: ALAIN JOCARD

Han ble vraket både til Tour de France og OL og viste aldri noe som lignet på de prestasjonene i Tour de France-generalprøven senere på sesongen. Det har ført til spekulasjoner blant sykkelfans.

Da det tidligere denne måneden ble klart at Paduns nye lag var EF-Nippo, var det så mange som lurte på hva lagsjef Jonathan Vaughters tenkte på, at han måtte ut i media og forsvare signeringen.

– Jeg sjekket hans biologiske pass, og det var ingen motstand for å få tilgang til det. Det var ikke bare at de sendte meg filene, det var: «Her er passordet, sjekk hva du vil på min WADA-bruker». Så jeg sjekket alle tallene, og OFF-scoren, som er den viktigste målenheten for manipulering av røde blodceller, var veldig konsekvent, sa Vaughters til Cyclingnews etter signeringen.

Den amerikanske lagsjefen ble interessert i ukraineren og hans karriere som følge av prestasjonene i Dauphiné, men tenkte ikke at det var mulig å få ham på laget for neste år da han egentlig hadde kontrakt med Bahrain også i 2022. Men Padun kom ikke overens med verken lagledelse eller ryttere, og dermed åpnet det seg en mulighet for EF. Med det blir Dauphiné-sensasjonen lagkamerat med Odd Christian Eiking neste år.

Alexander Kristoff til Intermarché-Wanty Gobert

Etter en skuffende sesong i UAE, blir det særdeles spennende å følge Kristoff i sitt nye lag neste år. Intermarché er på alle måter et svakere lag enn UAE, men i det belgiske laget vil Kristoff bære kapteinsrolle i så og si alle ritt han kjører.

Alexander Kristoff. Foto: DIRK WAEM

Mye tyder på at nivået i klassikerne er for høyt om dagen til at Kristoff kan være med å kjempe om seier i ritt som Flandern rundt og Paris-Roubaix. Det blir rett og slett kjørt for hardt, finalene starter tidligere og det er større avstander og utskillelser enn da Kristoff var blant favorittene for noen år siden.

Men man skal aldri avskrive rogalendingen, og sulten er der fortsatt. Hans styrke er spurter etter harde ritt, og i 2022 gjelder det å omsette mulighetene han får i seire. Kristoff har heller ikke vært 100 prosent med utstyret når det kommer til spurting i UAE, og forhåpentligvis vil det være bedre i hans nye lag.

Han tar med seg Sven Erik Bystrøm som også kommer til å få en friere rolle i dette laget.

Jao Almeida til UAE

Dette er kanskje den aller mest sexy overgangen i dette overgangsvinduet i mine øyne. De to siste årene har 23-åringen hos Deceuninck-QuickStep endt på fjerde- og sjetteplass i Italia rundt, i år som hjelperytter for Remco Evenepoel i første halvdel av rittet.

Joao Almeida. Foto: Silvia Colombo / IPA

Forholdet mellom Almeida og Evenepoel var på ingen måter rosenrødt, og portugiseren havnet dermed på kant med lagledelse og den unge superstjernen hos QuickStep. Almeida avsluttet sesongen på svært overbevisende vis med klare seire i både Polen rundt og Luxembourg rundt, og kommer til å kjøre inn flotte resultater i de rittene han får kjøre for egne sjanser.

I tillegg vil Almeida bli en viktig brikke for Tadej Pogacar, som i tillegg for George Bennett og Marc Soler som luksushjelperyttere neste år.

Jakob Fuglsang til Israel Start-Up Nation

Den danske 36-åring har inntatt gamlehjemmet hos Israel Start-Up Nation og er klar for å sikre pensjonisttilværelsen med en fet treårskontrakt i laget til Chris Froome.

Jakob Fuglsang. Foto: GONZALO FUENTES

2021-sesongen var nærmest blottet for lyspunkter hos den danske superstjerna, og tredjeplassen i Sveits rundt står igjen som hans beste resultat. I 2019 var han blant verdens beste sykkelryttere, og i 2020 tok han en strålende seier i Il Lombardia, men karrieren er på hell.

Avskrive Fuglsang skal man ikke, og det kan selvfølgelig dukke opp flotte prestasjoner fra dansken igjen, men dette tror jeg er starten på slutten for en vidunderlig sykkelrytter.

Rohan Dennis til Jumbo-Visma

En av verdens beste temporyttere og hjelperyttere går inn i Primoz Roglics rekker i Jumbo-Visma. Australieren viste i Giro d´Italia i 2020 at han kan levere på et skyhøyt nivå på flere områder som hjelperytter, og kan bli en svært viktig mann på et ursterkt nederlandsk mannskap.

Rohan Dennis. Foto: LiveMedia/DPPI/Photo Kishimoto /

Dennis var også verdens beste temporytter i noen sesonger, men har også bevist at han er blant de hvasseste fortsatt. Jumbo-Visma har utstyret i orden, og det blir interessant å se om han klarer å heve seg et hakk opp på nivå med tidligere lagkamerat Filippo Ganna.

Dennis er heller ikke helt ukontroversiell. Det skapte storm da han var blant de første til å gjøre det uvanlige trekket å bytte lag midt i sesongen i 2014. Tour de France-exiten i 2019 da han syklet for Bahrain Merida, som følge av misnøye med utstyret, glemmer man heller ikke med det første. Da det var lockdown og portforbud i Spania 2020 brøt han også portforbudet og postet på sosiale medier at han viste fingeren.

Dennis kan være en løs kanon, men kan også vise seg å bli en svært verdifull signering for Jumbo-Visma.

Pascal Ackermann til UAE

Etter seierstørke på vårsesongen i fjor, fikk ikke Ackermann Tour de France-plassen han var lovet i Bora-Hansgrohe, og dermed var det duket for exit i det tyske laget for 27-åringen.

Pascal Ackermann. Foto: Bernd Thissen

At Ackermann blir å finne i UAEs lag neste år, er meget interessant. Alexander Kristoff forsvinner naturligvis, men mannen som vant poengtrøya i Giroen i 2019 er ikke den eneste spurteren som kommer inn portene for UAE. Også Alvaro Hodeg (Deceuninck-QuickStep) skal kjøre der neste år, mens Fernando Gaviria fortsatt er i laget.

Hvilken rolle Ackermann får i UAE, blir interessant å følge med på. At han kommer med på Tour de France-laget er svært usannsynlig, men det er viktig for storlaget å ha en A-spurter i troppen. Det har de nå med Ackermann, og så får vi se om tyskeren klarer å levere seire på løpende bånd igjen for De forente arabiske emirater.

Gianni Moscon til Astana-Premier Tech

Nok en gang en kontroversiell rytter som har fått nytt lag. Italieneren har vært suspendert for rasistiske tilrop mot franske Kevin Reza i Tour de Romandie i 2017, han har vært beskyldt for å dytte Sebastien Reichenbach av sykkelen og forårsake velt, han ble disket fra VM i Bergen for å henge på lagbilen og ble disket fra Tour de France i 2018 for et forsøk på å slå til franske Elie Gesbert.

Gianni Moscon. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Det italienske sjarmtrollet skal nå sykle for et annet sjarmtroll – Alexandre Vinokourov – i Astana. Moscons ferdigheter er derimot ubestridte. Han var på vei mot en vanvittig soloseier i Paris-Roubaix da han både veltet og punkterte i de krevende forholdene første helgen i oktober i år, og han har vist at han fungerer både som hjelperytter og klassikerrytter.

Etter noen litt svakere sesonger i Ineos mot slutten av hans britiske eventyr, blir det interessant å følge Moscon i Astana. Der kommer han til å nyte større frihet i klassikerne, og han blir en viktig brikke som hjelperytter i etapperitt. Min spådom er at Moscon kommer til å kjøre inn flere strålende resultater i Astana i løpet av de to årene han har kontrakt der.