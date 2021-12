WHO: – Oppfriskingsdosar forlengar pandemien

Verdas helseorganisasjon (WHO) går nok ein gang hardt ut mot land som prioriterer oppfriskingsdosar til alle innbyggarane. WHO meiner dette truleg vil forlenge pandemien.

I Malawi smiler sjukepleiar Lizzie Mwale stort. Ho har omsider vaksiner å sette. Berre tre prosent av innbyggarane i det fattige landet er fullvaksinert. Mwale er letta for at talet på vaksiner aukar, men leveransane er usikre.

– Vi veit aldri om vi får nok vaksiner til å sette dose nummer to innan tolv veker. Det skaper mistillit til helsesystemet, seier sjukepleiaren, før ho fortset den etterlengta vaksineringa.

– Skeivfordelinga kostar liv

Malawi er blant landa som lir av den skeive fordelinga av vaksiner. Medan svært mange rike land tilbyr oppfriskingsdosar til alle, også til friske personar, er mange fattige land såvidt kome i gang med vaksineringa.

– Den urettferdige fordelinga av vaksinene har utan tvil kosta mange liv, seier WHO sin generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Bodskapen til WHO har vore klar heilt sidan starten: Pandemien er ikkje over for nokon før den er over for alle.

Norge er blant stadig fleire land som tilbyr oppfriskingsdose til alle. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Forlengar pandemien

No fryktar WHO at skeivfordelinga vil bli endå verre på grunn av dei omfattande oppfriskingsprogramma, og advarer mot konsekvensane.

– Å gje oppfriskingsdosar til alle vil sannsynlegvis forlenge pandemien, heller enn å få en slutt på den. Å prioritere vaksinedosar til land som allereie har høg vaksinasjonsdekning, gir viruset større sjanse til å spreie og mutere seg.

Omikronvarianten av koronaviruset spreier seg raskt og er hittil påvist i 106 land.

Ein fersk studie frå Sør-Afrika viser at denne varianten gir mildare symptom og fører til langt færre sjukehusinnleggingar enn tidlegare variantar.

Likevel har rike land beslutta å møte trusselen med oppfriskingsdosar med vaksine.

Dei innlagte er uvaksinerte

WHO-sjefen understrekar at alle som har fått vaksine er godt beskytta mot alvorleg sjukdom som følge av omikron.

– Det er også viktig å huske på at det store fleirtalet av dei som blir innlagt på sjukehus og døyr av korona, er uvaksinerte. Det er ikkje fordi dei ikkje har fått oppfriskingsdosar, seier han.

Det er ifølge WHO 120 land i verda som no tilbyr oppfriskingsdosar, og ingen av dei er låginntektsland.

For å hindre dette, ber WHO rike land om å gje fleire dosar til fattige land.

– Året 2022 må bli året der vi får slutt på pandemien. 2022 må også bli starten på ein ny æra: Ein æra av solidaritet, seier WHO-sjefen.