Bekrefter smitteutbrudd etter landslagstur: – Veldig trist

Samtidig som det norske U20-landslaget var i Danmark og deltok på en turnering, ble kampene til A-landslagene til menn og kvinner og U18-landslaget avlyst.

A-landslaget skulle til Sveits - på en tur landslagssjef Petter Thoresen uttrykte at han ønsket å gjennomføre.

BLE HJEMME: Landslagssjef Petter Thoresen og A-landslagsspillerne lot være å reise til Sveits tidligere denne måneden. Foto: Tore Meek

U20-landslaget gjennomførte turneringen - i det som endte med at Hviterussland rykket opp til A-VM i Russland i 2023.

Underveis på turen ble spillerne hyppig testet. Det var først etter hjemkomst til Norge at norske landslagsspillere testet positivt.

Flere smittede

Alle spillere testet negativt ved ankomst til Norge etter mesterskapet, men i ettertid har to spillere fått påvist smitte, én etter PCR-test og én etter hurtigtest.

– Vi levde under et meget stramt smittevernregime i 14 dager og oppholdt oss på hotellet, på arena og på bussen. Ingen har hatt anledning til å bevege seg fritt noe annet sted. Det er ikke enkelt å være 18 eller 19 år og leve under sånne forhold i to uker, men de taklet det veldig bra. Derfor er det veldig trist at disse smittetilfellene kommer frem nå, sier lagets manager, Roger Harli til TV 2.

Han bekrefter at det er påvist smitte også hos andre nasjoner som deltok.

– Jeg frykter at smitten har kommet underveis i en kamp. Det er i hvert fall kun under kamp hvor vi har senket guarden vår, sier Harli.

SMITTE: En spiller som har vært på istrening hos Sparta de siste dagene har testet positivt på en hjemmetest. Foto: Christoffer Andersen

Bekrefter positiv test

Spartas medisinske ansvarlige, Ørjan Kittilsen, bekrefter at en av deres spillere har testet positivt.

– Jeg kan bekrefte at en av våre spillere har testet positivt på hjemmetest etter hjemkomst fra U20-samling i Danmark. Vi avventer svar på PCR-test, sier han.

Han vil ikke si noe om hva klubben må gjøre, før eventuelt også PCR-test er positiv.

– Han har vært på en uorganisert istrening, men det er uklart per nå hvilke spillere som defineres som nærkontakt. Vi skal ha en nær dialog med kommunen når svaret fra PCR-testen foreligger, sier Kittilsen.

Den aktuelle spilleren har gått i isolasjon, og hans familie i selvpålagt isolasjon.

TV 2 vet at den andre spilleren som er bekreftet smittet, dro rett hjem, og han har ikke vært på trening etter samlingen i Danmark. I hans klubb har spillerne testet negativt etter hans hjemkomst.

Ishockeyforbundet har bedt alle som var med U20-troppen til Danmark om å teste seg.

NY RUNDE: Under sesongen i fjor opplevde Sparta-laget at flere spillere ble smittet. Nå frykter de et nytt smitteutbrudd i klubben. Foto: Jil Yngland

Vonde minner

Tirsdag ble det kjent at det er registrert 14 smittetilfeller blant spillere og støtteapparat i Lillehammer.

Onsdag ble det bekreftet at kampene som skulle vært spilt 28.- og 30.desember - Lillehammer-Storhamar og Storhamar-Lillehammer er utsatt.

De to siste sesongene av Fjordkraft-ligaen har blitt avbrutt uten at noen har blitt kåret til norgesmester, på grunn av nedstengninger.

De siste dagers nyheter om smittetilfeller i norsk hockey, vekker nok vonde minner hos mange fra samme tid i fjor.

Etter kampen Sparta-Stjernen ble spilt 30. desember i fjor, ble mange bekreftet smittet.

«Det er mye som tyder på at kampen mellom Sparta og Stjernen i Sparta Amfi 30. desember førte med seg mye smitte. Nå er også 23 personer i Stjernen smittet. Det samme er en av hoveddommerne som dømte kampen. Manglerud/Star spilte kamp mot Stjernen 2. januar og nå er seks spillere og tre i støtteapparatet i Oslo-klubben smittet. Også Frisk har oppdaget smitte i personer tilknyttet laget og i Storhamar er hele laget og en rekke andre i karantene», skrev Sarpsborg kommune den gang.

Nå frykter norske hockeysupportere at det heller ikke denne sesongen vil bli kåret en norgesmester.