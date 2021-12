– At kjærlighet kan oppleves så sterkt er helt fantastisk

Julefreden har senket seg hos kjæresteparet Truls Svendsen (49) og Charlotte Smith (33). Etter å ha toppet hitlistene med vinnerlåten «Når julefreden senker seg» fra programmet «Norges nye megahit» kan de absolutt sette suksessfull artist på CVen. Men at suksessen skal gå til hodet på dem, er ingen av dem redd for.

– Man blir dratt rett ned igjen med to små barn og våkenetter hjemme, forteller Charlotte Smith til God morgen Norge.

Samtidig er de veldig glad og takknemlig for suksessen. Svendsen innrømmer at hele grunnen til at han ville være med i «Norges nye megahit» var for å få muligheten til å vise frem samboeren.

– Det er min slue plan. Jeg visste at hun hadde en fin stemme. Hun har litt sceneskrekk, og da var dette den perfekte eksponeringsterapien, forklarer Svendsen.

Paret forteller at de hadde lyst til å lage noe fint, en låt som kunne bety noe for noen. Og da muligheten til å jobbe med en låt skrevet av Daniel Kvammen, Sandra Lyng og Preben Sælid Andersen kom, kastet de seg på oppgaven.

– Drømmen var at låten kanskje kunne havne på en spilleliste neste jul, sier Svendsen.

Se intervjuet i videovindu øverst i saken!

Skrev låt om tidligere kjærester

Det var langt fra den første låten Charlotte Smith har jobbet med. Til God morgen Norge forteller hun at hun har skrevet en låt hun kaller «Supermann», en hyllest til hverdagskjæresten.

Svendsen forteller lattermildt at kjæresten har skrevet låt om alle mennene hun har vært sammen med.

– Alle kommer til å spørre om det er meg. Nei, den er om alle eksene hennes, flirer Svendsen.

– Den er skrevet over flere forhold, og ble ferdig i forholdet med Truls. Da føltes sirkelen som fullkommen, kontrer samboeren.

Lykkelige småbarnsforeldre

Paret møttes for fem år siden og har rukket å få to barn. Eva på to og et halvt år og Annie på et år. Og at de står midt i et hektisk småbarnsliv er det liten tvil om, men paret finner det positive i det meste.

– Livet er ganske mye mer hektisk, men herregud, at kjærlighet kunne oppleves så sterkt er helt fantastisk, forteller tobarnsfaren.

– Når de går å legger seg i syv-tiden og vi er helt kjørt så er det litt godt, men man blir jo sittende å se på bilder og glede seg til å møte dem igjen neste dag.

Smith bekrefter samboerens beskrivelse og forteller at kontrastene er tydelige.

– Man har liksom aldri vært så lykkelig og så sliten.

Skaper egne tradisjoner

Familien på fire er i god gang med å skape egne juletradisjoner. Og det er barna som står i fokus når jula inntar hjemmet.

– Vi prøver å fokusere på det vi gjør sammen. Det skal føles trygt. Det er mye aktiviteter og mye mat.

De bekrefter begge at julen ikke var spesielt viktig for noen av dem før døtrene kom til verden. Nå henter de det beste fra egne familietradisjoner og gjennopplever dem gjennom barna.

Og ribba, den er det Svendsen som har ansvar for. Men noen ribbe à la Hellstrøm har ikke komikeren tenkt å begi seg ut på.

– Jeg bruker kulinarisk akademi sin oppskrift. 12 timer på 70 grader. Da får jeg til svoren!