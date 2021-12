Mathias er koronasyk for andre gang – forbereder seg på digital julefeiring

På et lite kjøkken i Tottenham i London står posen som skal redde litt av julestemningen for Mathias Augestad Ambjør.

– Her er pinnekjøttet jeg har fått tak i. Pepperkakedeig, julebrus, smågodt og rødvinsgløgg. Jeg er ganske fornøyd med fangsten, forteller 27-åringen til TV 2.

Varene fikk han tak i via en skandinavisk butikk i London.

Dermed er blir det norsk julemiddag, selv om han sitter koronafast i London. Heldigvis har han ikke mistet smaks- og luktesansen, som så mange som blir smittet med koronaviruset gjør.

– Det skal nok føles og lukte som jul, sier Mathias.

– Trodde ikke det var sant

27-åringen tar en mastergrad i skuespill ved Royal Academy of Dramatic Art i London, og skolen har hatt en strengt testregime.

TESTET POSITIVT: Mathias har fått låne en leilighet han kan tilbringe julehøytiden i mens han sitter i smittekarantene. Foto: Privat

– Vi har vært i en forestillingsperiode og har måttet teste oss hver dag. Den siste dagen før ferien ble testen rød. Rett og slett, forteller Mathias.

Overraskelsen var stor – for Mathias var også syk med korona i august i år og er i tillegg fullvaksinert.

– Jeg trodde nesten ikke det var sant. Jeg tok tre tester og en PCR-test for å være helt 100 prosent sikker.

OVERRASKET: Mathias ble overrasket da han testet positivt for korona – igjen. Foto: Jil Yngland

På det tidspunktet hadde han ingen symptomer, men han fikk etterhvert feber. Men sykdomsforløpet er heldigvis mildere enn det var i august.

– Da var jeg skikkelig syk, lengre enn de 10 dagene man må sitte i isolasjon. Da lå jeg for det meste på rommet mitt og sov, så det er mye mildere nå, forteller Mathias.

– Det kan jo komme av at jeg har vært syk før og har antistoffer i kroppen som kjemper imot.

Smittekarantene

Men selv om formen etter forholdene er grei, må han likevel holde seg i isolasjon. 27-åringen har flyttet ut av kollektivet der han bor, og har nå fått låne en leilighet av en kamerat. Der får han selskap av kattene Sirius og Luna, som han skal passe i jula.

Mathias må innrømme at det var surt at juleferien til Norge røk.

– Jeg skulle etter planen reise hjem to dager etter at jeg testet positivt. Men jeg er samtidig glad jeg fikk den positive testen her i England, og ikke hjemme i Norge sånn at jeg risikerte å smitte familien, sier Mathias.

Studenten er langt fra den eneste i Storbritannia som må belage seg på å tilbringe julen i isolasjon.

Onsdag satte britene ny smitterekord med 106.122 nye koronasmittede det siste døgnet. Dette er første gang landet har passert 100.000 smittede. Det skjer mens omikron-varianten fortsetter å spre seg raskt.

MYE SMITTE: Britene satte onsdag ny smitterekord med over 100.000 nye smittede på ett døgn. Foto: Tolga Akmen

London er episenteret for omikron-smitten i Storbritannia, og Mathias regner med at det er den varianten han også har blitt smittet av.

– Jeg testet positivt for delta i august, så det er sikkert omikron nå. Faren for reinfeksjon er jo mye større for omikron enn delta, så jeg regner med at det er det jeg har, sier Mathias.

Julefeiring på Zoom

Hjemme i Oslo sitter mamma Sissel Ambjør å forbereder seg på at de blir én mindre rundt bordet på julaften.

DIGITAL JULEFEIRING: Familien Ambjør skal feire jul via Zoom i år. Foto: Martin Berg Isaksen

– Det blir en ledig stol. Vi skulle vært åtte, og nå blir vi sju. Det gjør litt vondt i mammahjertet, men jeg er glad for at han ikke veldig dårlig, sier Sissel.

Men hun innrømme at hun fikk litt sjokk da sønnen ringte 17. desember og fortalte at han var blitt smittet på ny.

– Da raste verden litt. Jeg så ikke den komme siden han har hatt korona og er fullvaksinert, forteller Sissel.

– Jeg vet at han er kjempeforsiktig, de tester seg hver morgen før de møtes på universitetet. Jeg hadde sett for meg at det kunne bli innreiserestriksjoner og karanteneregler som gjorde det vanskelig, men det at han kunne bli syk, det hadde jeg ikke tenk på.

Nå forbereder både mor og sønn seg på en digital jul.

– På julaften skal vi få deg opp på storskjermen og skåle for deg med akevitt, forteller Sissel til sønnen over Facetime.

– Hele verden har blitt gode på Zoom, så jeg skal zoome meg inn på julemiddagen herfra, forteller Mathias.

– Det skal gå helt fint å feire jul litt langt hjemmefra.