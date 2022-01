Ville bare dø. Så skjedde det utenkelige

SANDVIKA (TV 2): Midt i all håpløsheten fant Indira Liseth plutselig mening.

Liseth ble adoptert fra Colombia til Norge da hun var seks år gammel.

Om noen, bare for få år tilbake, hadde fortalte deg at hun skulle bli toppidrettsutøver, ville hun aldri i verden trodd deg.

Hun hadde bare ledd. Høyt.

– Jeg hadde aldri drømt om denne dagen, sier hun når TV 2 møter henne i Rådhusparken i Sandvika.

Hun har nylig fått beskjeden om at hun er én av utøverne som skal representere Norge når ny historie skrives på Lillehammer i januar.

Da skal parautøvere fra 45 nasjoner delta i det som blir tidenes første felles-VM i snøsport.

Liseth er tydelig rørt. Tårene presser på.

Husker ikke 20-årene

– Jeg hadde lovet meg selv å ikke grine, forteller hun, før hun går mer i dybden på hva som gjør henne så emosjonell:

ADRENALINKICK: Ingenting kan måle seg med følelsen Liseth får i langrennsløypa. Foto: Geir Olsen / NTB

– Helt fra jeg var liten av likte jeg ikke fysisk aktivitet. Men plutselig var det noen venninner som fikk meg inn på sporet, og så har det bare utviklet seg siden den gang. Det setter jeg så utrolig stor pris på, sier Liseth, som først fortalte sin historie til NRK.

For livet har overhodet ikke vært enkelt for den 35-år gamle langrennsløperen fra Bergen. Veien til der hun står i dag har vært særdeles lang. Såpass lang at hun underveis hadde perioder hvor hun konstant stilte seg spørsmålet om hun ønsket å leve mer.

Aller verst var det i 20-årene. De husker hun nesten ingenting av.

– Jeg hadde selvmordstanker daglig, sier hun.

Nerveskaden i ryggen er mye av grunnen til at hun har slitt stort med selvbildet sitt, skam og dystre tanker.

Spiste lus og lærte å stjele

Tankene begynte så smått under oppveksten i Colombia. Det var harde kår.

Hun husker at barna lærte å stjele. Av og til måtte de også spise hverandres lus. Men i stor grad følte hun seg i det minste som de andre.

Det var i Norge hun fikk beskjeden fra legen om at hun var annerledes. Overgangen ble enorm. Hun begynte å se forskjellene klarere og klarere.

I starten var det kun venstrefoten som var lam. Etter hvert led høyrefoten samme skjebne. Balansen ble svakere, skammen større.

LANDSLAGET: Sammen med denne gjengen har Liseth (i midten, foran) fått livsgnisten tilbake. Foran fra venstre: Birgit Skarstein, Indira Liseth og Andreas Bjørnstad. Bak fra venstre: Ole-Martin Lid (ledsager), Thomas Karbøl, Vilde Nilsen, Magnus Evenby, landslagstrener Para Elite Bjørn Kristiansen og Trygve Toskedal Larsen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg godtok ikke funksjonshemningen jeg hadde. Eller.. Som jeg har, mener jeg, forklarer Liseth, før hun humrer litt og fortsetter:

– Jeg følte ikke at jeg hadde noen tilhørighet. Det var så mye som bare ble en suppe. Jeg hadde et stort ønske om å ikke være her.

Den store drømmen

Men midt i håpløsheten fant hun håpet. Og det på den mest utenkelige måten. Liseth, som alltid hadde hatet gymtimer og avskydd fysisk trening, ble tatt med ut av to venninner.

– Det ble redningen, sier hun.

– Jeg tror egentlig bare jeg fant ut at jeg hadde konkurranseinstinkt, noe jeg ikke trodde jeg hadde. Siden har det bare ballet på seg med konkurranser og alt mulig. Jeg er veldig glad, har fått veldig god selvtillit og det er veldig få dager der jeg går med mørke tanker, fortsetter hun.

Øynene stråler når hun snakker om lidenskapen.

– Nå er målet å gjøre det bra under VM, så håper jeg å komme meg til Paralympics. Jeg er veldig glad. Og veldig stolt av meg selv, avslutter hun.