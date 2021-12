Stjerneovergangen bekreftet - slik har kriserammede Barcelona råd

Manchester City selger sin spanske juvel til Barcelona. Men det er ikke gitt at han kan registreres til den spanske storklubben som sliter voldsomt økonomisk.

Ferrán Torres er klar for Barcelona. Det bekrefter klubben på sine nettsider.

Den spanske landslagsspilleren blir hentet fra Manchester City, og overgangen skal være verdt rundt 550 millioner kroner. Den kan øke med ytterligere 100 millioner kroner i ulike klausuler, melder overgangsguru Fabrizio Romano.

21-åringen signerer på en femårskontrakt. Torres kom fra Valencia til Manchester i august 2020.

– Kjempesignering

Siden i sommer har Barcelona mistet en rekke sentrale angrepsspillere. Lionel Messi måtte forlate klubben da han ikke fikk lov til å spille mer av LaLiga, og dro til PSG.

Antoine Griezmann returnerte til Atletico Madrid på deadline day i august, mens Sergio Aguero annonserte nylig at han måtte legge opp av helsemessige årsaker.

– Rent sportslig tror jeg han er en kjempesignering. Han er ung, spansk, og klar for å være viktig mann i et stor lag, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg om overgangen.

På landslaget har Torres spilt seg inn til fast plass i startelleveren, men i Manchester City har konkurransen vært tøffere. Denne sesongen har det bare litt fire kamper i Premier League.

– Han har mye av det Barca mangler, og er et av de største spanske talentene. Barcelona har mange juveler, og han er på Pedri og Ansu Fati sitt nivå. Jeg tror Ferran Torres Kan løfte dem sportslig. Men til hvilken pris, spør Finstad Berg.

Slik har Barca råd

Overgangen skjer samtidig som Barcelona er i en dyp økonomisk krise. LaLiga har satt et strengt lønnstak, noe som tvang Lionel Messi ut av klubben.

TV 2s LaLiga-ekspert Guillem Balagué forteller at Barcelona har fått penger til overgangssummen, og at det nedbetales med et lån.

– Barcelona har nylig tatt opp et lån på rundt 500 millioner euro. Problemet er derimot LaLiga-reglene, når det kommer til lønn. De gjør at de ikke kan registrere ham i stallen før andre spillere er solgt, sier Balagué til TV 2.

Da Sergio Aguero nylig måtte legge opp gjorde det lettere for Barcelona å gå for Torres.

– Da Aguero forsvant ble det ekstra midler tilgjengelig, sier han.

Peker på flere som bør selges

Mina Finstad Berg klør seg i hodet av overgangen.

– Min første tanke er hvordan skal de få råd til det her. Det er ikke overgangssummen, men denne lønnstaket i LaLiga som er utfordrende. Da Hvordan de skal få til det er et spørsmål. Noen med høy lønn må ut, sier hun.

Hun er klar på at Barcelona bør prøve å selge spillere som Samuel Umtiti, Philipe Coutnho og Sergino Dest. Balagué legger til Luuk de Jong også. Men det er ikke bare enkelt.

– Det er ikke noe nytt å få prøve å selge dem. Det kan være at nøkkelspillere som Frenkie de Jong som ofres.

– Er det en risiko her hvis Barcelona ikke klarer å selge noen?

– Man må anta at Barcelona har en plan her. Det må må vi ta for gitt. Hvor godt kan de lykkes med det er jeg spent på.

Guardiolas velsignelse

På sin pressekonferanse foran oppgjøret mot Leicester 2. juledag, bekreftet City-trener Pep Guardiola at Torres ba om å få forlate klubben.

– Når han sa han ville dra, så sa jeg «dra», sa Guardiola.

– Jeg bruker å kjenne på at det er vanskelig å si nei når Barcelona eller Real Madrid banker på døren. Jeg vil at mine spillere skal være glade, og om man ikke er glad så får man dra, fortsatte han.