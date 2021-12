Nytt smittetilfelle i God morgen Norge – nå må Wenche feire jul alene

Mandag tok Wenche en PCR-test, som tirsdag kom tilbake negativ. Onsdag testet hun seg på nytt og unngikk å dra på jobb. Samme dag fikk hun svar at den var positiv.

– Jeg har hatt korona tidligere og jeg har fått den tredje vaksinen, så jeg tenkte at jeg var ganske trygg på at jeg slapp unna denne gangen, sier hun og fortsetter:

– Jeg var helt fin i går, men i dag tidlig kjentes det ut som at jeg hadde fått bihulebetennelse. Jeg er veldig forkjøla – og det er hodet og tettheten som er verst. Kroppen fungerer fint, jeg har ingen feber og smak- og luktesans er i takt.

– Hva tenkte du da du så at testen var positiv?

– Da gikk jeg rett i kjelleren. Jeg ble så lei meg, for jeg trodde ikke at det var det. Det er noe med at det er jul og jeg skulle feire i Arendal med sønn og svigerdatter. Men samtidig veldig glad for at jeg ikke har vært med dem, eller noen andre utenom jobb, den siste uken.

Smittet for andre gang

I midten av mars i 2020 fikk Wenche influensalignende symptomer. Den gangen var det ikke kapasitet til å teste henne, og TV-kokken fikk beskjed om å gå i karantene hjemme, noe hun gjorde i to og en halv uke.

To måneder senere, på en ettertest, fikk hun beskjed at hun hadde hatt korona. Wenche er usikker på hvor hun kan ha blitt smittet denne gangen.

I helgen ble det kjent at God morgen Norge-kollega Vår Staude testet positivt for korona fredag ettermiddag, men Wenche og Vår ble ikke definert som nærkontakter.

– Vi tar jo daglige tester i God morgen Norge, og alle tester har alltid vært negative – også fredag morgen, så jeg fikk helt sjokk da den plutselig ble positiv, uttalte Vår Staude til TV 2 i helgen.

Siden har hun vært alene i isolasjon, mens programledermakker Peter Moi Bubresko ble satt i karantene. Også han valgte å sette selv seg i isolasjon for å unngå å sette familiens julefeiring i fare.

Ribbe på menyen

Onsdag ettermiddag dro Wenche på hytta – stedet hun elsker aller mest.

– Når livet ikke er på stell, så reiser jeg på hytta. Jeg søker trøst der, og der er det mye bedre å være. Jeg har et slikt forhold til hytta at alt blir bra når jeg kommer dit. Den ligger to timer unna, og jeg kjører fra dør til dør uten noe problem.

Der skal hun tilbringe jula alene.

– Jeg er heldig, for jeg er vant til å være alene. Men det er klart at det er trist, for jeg hadde gledet meg til å være med familien.

På julaften står ribbe og surkål på menyen. I tillegg har hun tatt med seg et par julegaver opp, som hun hadde fått på forhånd.

– Sønnen min foreslo at vi kunne FaceTime under middagen, så det skal vi. Også har jeg tatt med meg noen gode bøker som venter på å bli lest.

TRIVES BEST PÅ HYTTA: Wenche er i isolasjon på hytta. Her fra i fjor vinter. Foto: Privat

I mellomtiden ønsker Wenche alle en riktig god og frisk jul.

– Ta vare på hverandre og vis hensyn hvis man er syk, slik at man ikke smitter noen andre. Også må vi huske på at det er mange som sitter alene året rundt – også på julaften. Jeg er heldig som kan være sammen med familien ellers i året. Dette er bare en liten flis i livet, påpeker hun.

Christer Rødseth, kjendiskokk og God morgen Norges faste kokk på mandager, stepper inn for Wenche i programmets julesendinger «God jul Norge».

Sendingene kan du se på TV 2, eller når du vil på TV 2 Play, klokken 08.00-10.00 lille julaften og julaften.