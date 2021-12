Var barnestjerne i «Unge Fleksnes» – nå kjører han båt for Hurtigruten

Som 14-åring ble Reidar Fredrik Frydenlund (26) et kjent fjes for mange, i rollen som Fleksnes i den populære julekalenderen «Den unge Fleksnes». I voksen alder har han blitt styrmann i Hurtigruten.

– Siden mitt første møte med media i 2010, så har jeg alltid sagt at jeg skal bli styrmann i Hurtigruten. Nå har jeg endelig fått det til, forteller Frydenlund entusiastisk.

STYRMANN: Reidar Fredrik Frydenlund blir fortsatt gjenkjent som den yngre versjonen av Fleksnes, også i jobben som styrmann i Hurtigruten. Foto: Privat

Blir fortsatt gjenkjent

26-åringen er glad for at det ikke fantes like mange plattformer på sosiale medier da han debuterte på TV, som det gjør i dag.

– Det ble en del venneforespørsler og meldinger på Facebook, men vi hadde ikke så mange andre plattformer på sosiale medier, forteller Frydenlund.

– Jeg har hatt mine utfordringer med all oppmerksomheten jeg fikk som 14-15 åring. Nå som jeg er 26 år og ser verden fra et litt annet perspektiv, så er jeg vanvittig glad for at det var på den tiden med så få sosiale medier, forteller han videre.

Selv om det er 10 år siden julekalenderen ble sendt på TV, forteller Frydenlund at det fortsatt hender at han blir gjenkjent på gaten.

– Det hender folk drar kjensel på noe, og blir litt sånn: «Hvor har jeg sett han der før?». Av og til er det noen som kommer bort og spør, men så er det noen som også bare står og glaner, forteller han.

Også i jobben som styrmann, er det mange som kjenner han igjen som den yngre versjonen av Fleksnes.

– Det er alltid noen som jobber på et skip jeg kommer på, som vet hvem jeg er, og sprer ryktet. Det er jo på godt og vondt. Man føler jo at andre har litt ekstra øyne på deg, forteller han.

TikTok: På TikTok har Reidar Fredrik Frydenlund nesten 30.000 følgere. Der deler han blant annet glimt fra jobben hans som styrmann. Foto: Privat

Spilte mot Rolv Wesenlund

Frydenlund minnes tilbake til da han fikk spille mot selveste Rolv Helge Wesenlund, som mange blant annet kjenner fra rollen som den orginale Marve Fleksnes.

– Jeg er vanvittig stolt og ydmyk over å ha fått lov til å møte Rolv Wesenlund, og at det aller siste han gjorde av skuespill på TV var sammen med meg, forteller han.

Frydenlund skryter av humoren Wesenlund brukte, fordi den ikke gikk på bekostning av andre.

– Det er ikke ondsinnet humor, og mange kjenner seg nok også igjen. Det som er nå kan ikke måle seg. Jeg synes det er mange humorister som får mye ufortjent oppmerksomhet, for det er ikke morsomt det de driver med, sier han.

– Men det går veldig mye i den Fleksnes-humoren på TikTok også, så det tyder på at humoren hans lever i beste velgående, sier han videre.

Har nesten 30.000 følgere på TikTok

I dag har den tidligere barnestjernen en stor følgerskare på TikTok med over 28.000 følgere. Der deler han glimt fra hverdagen sin som styrmann, humorklipp og er åpen om psykisk helse.

– Å være åpen om psykisk helse, og det å ikke føle seg bra, har på mange måter vært befriende, forteller Frydenlund.

Gjennom TikTok-kontoen ønsker han også å få folk til å le.

– Det har alltid vært viktig for meg å få folk til å le, og det kommer jeg til å fortsette med. Men jeg har ikke satt meg noe voldsomt mål, men det er klart at 30.000 følgere hadde vært kjempeartig, sier han.

Vil møte noen på den gode, gamle måten

På spørsmål om sivilstatus, forteller Frydenlund at han er singel, og tror ikke han kommer til å finne den store kjærligheten ved hjelp av dating-apper.

– Det hadde vært hyggelig, men det har aldri gått sånn som jeg har ønsket. Det tror jeg har litt med forutsetningene å gjøre. Jeg har jo prøvd, det skal jeg innrømme, men det har ikke blitt motbevist enda, forteller han.

– Mitt største ønsker er å møte en partner på den gode, gamle måten, sier han videre.

Selv om Frydenlund nå har drømmejobben som styrmann i Hurtigruten, kan det høres ut som han ikke har lagt skuespillerkarrieren helt på hylla.

– Hvis noen ringer og spør, så skal jeg gladelig ta den ned igjen fra hylla. Jeg elsker å gjøre dialekter og etterligne folk. Jeg er åpen for det meste, så hvis jeg kunne vært med på noe morsomt, så hadde jeg definitivt takket ja, sier han.