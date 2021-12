Stoltenberg: – Jeg håper vi tar feil

Onsdag slapp FHI nok en risikorapport, som tegnet et dystert bilde av koronasituasjonen i januar.

FHI mener at omikron vil gi en ny bølge av epidemien fra januar. Dette begrunnes med at varianten har en større spredningsevne, men spørsmålet er hvor alvorlig situasjonen blir.

I beste fall tror FHI at en million nordmenn har blitt smittet innen juni. I mai måned vil antall daglige innleggelser toppe seg med rundt 125 nye innlagte daglig.

I verste fall blir mer enn tre millioner nordmenn smittet av omikron. Da må sykehusene forberede seg på tusen innleggelser daglig, viser risikorapporten.

– Vi er bekymret. Vi håper vi tar feil når det gjelder hvor stor trussel omikron er, men vi må forberede oss på at vi ikke tar det, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

SMITTE: Onsdag var det påvist cirka 2000 omikrontilfeller i Oslo. Spredningen er ventet å øke raskt. Foto: Aage Aune / TV 2

Utviklingen kan gå raskt

Anslagene er basert på modelleringer, og er ikke prognoser for hva som kommer til å skje.

– Vi bruker scenariene til å forbedre oss på en situasjon som er bedre, verre og midt i mellom. Usikkerheten om hvordan situasjonen vil utvikle seg er stor, sier Stoltenberg.

Ifølge risikorapporten, mener FHI at situasjonen i januar trolig vil ligge et sted midt i mellom den beste og verste modellen.

– I verste fall sprer omikron seg raskt, samtidig som varianten gir like alvorlig sykdom som delta hos vaksinerte og de som er immune etter å ha gjennomgått sykdom, sier Stolenberg og fortsetter:

– Da får mange innleggelser, høyt sykefravær og et stor belastning på helsetjenesten og samfunnet allerede de neste ukene, sier FHI-direktøren.

EFFEKT: Her får Stoltenberg tredje dose. FHI mener at vaksineringen får mest effekt dersom den blir gjort før den anslåtte bølgen av smitte kommer for alvor. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Må være mye mindre alvorlig

Foreløpig er det ingenting som peker i retning at omikron fører til mer alvorlig sykdom enn tidligere varianter. FHI mener imidlertid det er for tidlig å konkludere om varianten gjør oss like syke eller mindre syke.

– Den er sannsynligvis mindre alvorlig for de som så langt har trengt sykehusinnleggelse. Det er lovende, men vet ikke tilstrekkelig til at vi kan stole på det, sier Stoltenberg.

Hun viser til at studiene fra Sør-Afrika, som viser at omikron gir mildere sykdomsforløp, er for få og for små, og heller ikke kvalitetssikret.

– Om omikron gir så mye smitte samtidig, skal det en ganske stor reduksjon i alvorlighet til for at det skal avverge at mange trenger behandling på sykehus samtidig, sier Stoltenberg.

FORSKER: Her forsker Sandile Cele på omikron ved Africa Health Research Institute i Durban i Sør-Afrika. Så langt tyder studiene på at omikron gir mildere sykdom. Foto: Jerome Delay / AP

Må forberede for ytterligere nedstengning

FHI sin anbefaling nå er at tiltakene bør fortsette og eventuelt justeres slik at en forventet epidemibølge forårsaket av omikronvarianten flates ut, og man unngår en stor sykdomsbyrde og overbelastning av helsetjenesten.

Hvis man ser på FHI sitt best tenkelig utfall, kan dagens tiltak være nok til å holde epidemien under kontroll. Dette avhenger imidlertid av hvor raskt omikron sprer seg og at antall smittetilfeller ikke dobler seg raskere enn hver fjerde dag.

Dersom doblingstiden er på 2,4 dager kan omikron allerede i januar føre til en bølge av smittede, slik de beskrev i sitt verste scenario. Da blir det nødvendig med flere tiltak for å holde epidemien under kontroll, skriver FHI.

– Tiltakene har god effekt mot delta og det har vært en utflating av smittetrenden. Vi håper at tiltakene hjelper til å flate ut spredningen av omikron også, sier Stoltenberg.

Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hvor god effekt tiltakene vil ha mot omikron ettersom den er såpass smittsom.

– Hvis det skulle gå i helt gæren retning, hvilke tiltak vil dere sette inn da?

– Det er de kjente tiltakene. Vi vil gjøre alt vi kan for å unngå flere tiltak og holde samfunnet mest mulig gående, men vi må ha beredskap for ytterligere nedstengning, sier Stoltenberg.