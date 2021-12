FHI: Første pasient innlagt med omikron i Norge

Det er så langt rapportert om 242 nye pasienter innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 50, mot 226 i uke 49. Det skriver FHI i den nyeste ukesrapporten.

Ifølge FHI vil omikron-varianten dominere koronasmitten i Norge i løpet av få dager.

FHI opplyser at sykehusinnleggelser og dødsfall samlet de siste ukene er betydelig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte.



– De siste to ukene har det vært en økning i insidens for uvaksinerte og en reduksjon for de fullvaksinerte, spesielt blant fullvaksinerte over 65 år, trolig på grunn av oppfriskningsdoser, skriver FHI.



Blant 830 nye pasienter innlagt på sykehus mellom uke 47–50, er det 458 som ble screenet og har et resultat for hvilken variant de var smittet med. Blant de 458 var det én som fikk påvist Omikron. Dette er den første bekreftede omikron-pasienten i Norge.

