Frykter smitte, men får ikke utsette kamper: – Vi blir tvunget til å gjennomføre uforsvarlig aktivitet

Eliteserielaget Skeid Bandy ønsker å utsette kamper rett før julefeiringen, for å redusere faren for å havne i karantene. Norges bandyforbund sier nei.

– Hele romjulen i fjor satt vi i karantene fordi en person på et motstanderlag fikk påvist smitte. Det har vi ikke lyst til å gjøre igjen, sier styremedlem i Skeid Bandy, Henrik Kullerud Larsen.

Han forteller at laget nå må spille tre kamper før andre juledag, der alle kampene krever reisevirksomhet. Egentlig skulle flere av kampene vært hjemmekamper, men på grunn av problemer med Skeids hjemmebane må hjemmekampene spilles på bortebane.

– Derfor må vi nå reise rundt og bli utsatt for smitte rett før jul. Vi synes ikke at det er forsvarlig slik som smittesituasjonen er nå, sier Larsen, og legger til at de ikke opplever at forbundet tar hensyn til smittevern.

– De er kun opptatt av å få spilt nok kamper til at det kan kåres en vinner dersom sesongen blir avbrutt.

– Kommunikasjonen holder ikke mål

Larsen forteller at styret i Skeid har tatt kontakt med Norges Bandyforbund for å forsøke å få utsatt i alle fall en av kampene.

– Om vi hadde fått utsatt den kampen som er rett før jul, så kunne vi ha rukket en PCR-test før julaften. Da kunne vi vært ganske sikre på å få feire jul med familiene våre.

Han viser til en mail som ble sendt til forbundet med spørsmål om utsettelse og forslag til ny kampdato.

– Vi foreslo 5. januar som ny kampdato, så det var ikke snakk om en veldig lang utsettelse. Men vi fikk ikke noe svar på det i det hele tatt. Slik er det ofte, at vi ikke får svar på de spørsmålene vi stiller. Så vi synes ikke at kommunikasjonen holder mål i det hele tatt, sier Larsen.

– Vi føler at vi blir tvunget av eget forbund til å drive uforsvarlig aktivitet som kan føre til høyt smittetrykk, legger han til.

Mener kampene er forsvarlige

Seksjonsstyreleder for bandy i Norges bandyforbund, Stein Pedersen, kjenner seg ikke igjen i Larsens beskrivelse av situasjonen. Han forteller at forbundet følger smittevernreglene som gjelder for toppidrett, og at kampene derfor skal være trygge å gjennomføre.

– Vi har våre smittevernprotokoller som skal følges til punkt og prikke, og så lenge det er i varetatt så vil det være forsvarlig å gjennomføre kampene, sier Pedersen, og legger til at det i eliteserien også er korte reiseavstander mellom alle lag.

– Men spillerne risikerer å havne i karantene selv om alle protokoller er fulgt?

– Man risikerer fortsatt å havne i karantene, ja.

– Forstår bekymringene

Seksjonsstyrelederen sier at han forstår at laget er redde for å havne i karantene igjen. Han mener allikevel at det er svært viktig å få gjennomført de kampene som er satt opp, slik at det blir mulig å kåre en vinner dersom serien plutselig blir avbrutt.

– Vi forstår bekymringene, men vi kan ikke avlyse enkeltkamper fordi man er redd for smitte. Vi må forholde oss til reglene og gjennomføre de kampene vi skal. Det er forbundets ansvar å prøve å få gjennomført kamper, slik at det kan kåres en vinner. Skeid har fra før flere utsatte kamper, noe som også skaper uforutsigbarhet og utfordringer for øvrige elitelag.

Er det viktigere å kåre en vinner enn å ivareta smittevern?

Hvis vi skulle forholdt oss til kun smittevern så burde vi ikke vært en del av toppidretten. Alle klubbene ønsker å spille og ønsker å få kåret en vinner. De ønsker et sluttspill, det har de vært tydelige på. Det er vår oppgave og det er det vi jobber for.

Innebandyen fikk utsatt kamper

Forrige uke ble det klart at innebandyen avlyser alle sine kamper før jul, og dermed tar seriepause frem til 7. januar. Styret i Skeid stiller spørsmålstegn ved hvorfor dette var aktuelt for innebandyen, men ikke for bandyen.

– Utfordringen til bandyen er at vi har en kort og hektisk sesong, når vi kommer til mars har vi ikke lenger å is å spille på. Så vi har veldig mye mindre spillerom når det gjelder å flytte eller utsette kamper, forklarer seksjonsstyrelederen.

Skeids styremedlem Henrik Kullerud Larsen synes ikke at denne forklaringen er god nok.

– Isen ligger til langt ut i mars, og vi ber om å flytte en kamp til 5. januar. Så jeg ser ikke hvorfor isen skulle være et problem, nei.

Når det gjelder kommunikasjonen med Skeid, medgir Pedersen at det kan være et forbedringspotensial der.

– Man kan sikkert alltid bli bedre i kommunikasjonen, men her er det avgjørelser som må tas på kort varsel. Men kommunikasjon er toveis, så det kan sikkert alltid bli bedre ja. Det er helt sikkert noe vi kan gjøre for å forbedre det.