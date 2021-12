Næraste nabo til branntomta: – Han var ein veldig fin nabo

– Det starta for vår del med at Tonje såg ut av vindauget, og såg at det brann i huset til naboane. Då vi såg flammane så stod ut av huset var vi ganske raske med å komme oss ut. Eg trur både du og eg var litt redde, seier Aina Wikestad Sundfær, og ser ned på dattera Tonje.

Tonje fortel vidare korleis ho og broren måtte springe opp langs hagen på baksida av huset, medan dei prøvde å unngå gløra som fall frå nabohuset og ned i hagen.

– Eg veit ikkje korleis det skjedde, men det berre brann. Eg blei litt skremt og redd, seier Tonje.

OVERTENNING: Det var ei stund brannvesenet ikkje hadde kontroll på flammane tysdag kveld. Foto: Karen Anna Kleppe/TV 2

Huset til familien ligg få meter frå huset som tysdag kveld stod i full brann. Det var to personar i huset då brannen starta. Den eine personen er bekrefta omkomen etter brannen. Den andre personen er ein mann i 30-åra. Han blei frakta til Universitetsjukehuset i Tromsø med lettare skader.

– Så vidt eg har forstått berga han seg ut av huset, og blei ivaretatt av naboar fram til ambulansen kom, seier politiadvokat Christian Hanssen.

– Ein veldig fin nabo

Personen som omkom er framleis ikkje identifisert, men alt tydar på at det var den andre mannen som var budde i huset, ifølgje politiadvokaten.

– Det er dei personane som skal vere oppgitt å bu på adressa, som vi meiner er dei personane som er involverte, seier Hanssen.

Dei pårørande er varsla.

BRANNÅRSAK: Politiadvokat Christian Hanssen seier at per no er det ikkje grunnlag for å tru at brannen skuldast ei kriminell hending. Foto: Karen Anna Kleppe/TV 2

Aina Wikestad Sundfær har vore nabo med den antatt omkomne personen i 20 år.

– Vi kjende han godt som nabo. Vi plar å seie at vi har verdas beste nabo. Så dette er kjempetrist, seier Aina.

Ho skildrar han som ein godt likt person, som heile nabolaget sette pris på.

– Han gjekk tur med hunden kvar dag, det gjorde jo vi også. Så vi prata mykje i kvardagen.

Også dottera Tonja skildrar naboen som ein hyggeleg person.

– Eg kjem til å sakne han ganske mykje.

Etterforskar brannårsak

Huset blei fullstendig overtent før brannvesenet fekk kontroll på brannen litt før midnatt tysdag. Onsdag har politiet brukt på å sikre bevis til vidare etterforsking.

STORE SKADER: Dagen etter brannen er det lett å sjå kor store skadene på huset er. Foto: Karen Anna Kleppe/TV 2

– Vi etterforskar saka breitt med taktisk og teknisk etterforskingsskritt. Kva som er brannårsak, har vi per no ikkje nok opplysingar til å seie noko sikkert om, seier Hanssen.

Politiadvokaten legg også til at det ikkje er grunnlag for å mistenke at brannen skuldast ei kriminell handling.

Ei annleis jul

Huset til familien Wikestad Sundfær ser ikkje ut til å ha blitt påført skade av brannen på nabotomta. Men røyken heng enno igjen i veggane.

– Det er ei veldig trist hending. Og kanskje blir det litt slik at vi må feire jul med litt brannlukt, seier dottera Tonje.

– Det gjer jo at jula for eit anna perspektiv, seier Aina.