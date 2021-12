Fikk hjertebetennelse etter dose to: – Jeg sitter igjen med flere fordeler enn ulemper

Theodor Grønnerød (20) og William Jones (25) ble innlagt på sykehus med bivirkninger. Vaksineforsker mener det er unødvendig at personer under 45 år tar tredje dose.

I Danmark har forskere gjort en befolkningsstudie med nesten fem millioner deltakere. De finner at Moderna-vaksinasjon gir «signifikant økt risiko» for hjertebetennelsene myokarditt og pyokarditt.

Studien er publisert i det britiske fagfellevurderte medisinske tidsskriftet BMJ.

Også her hjemme har bivirkninger av koronavaksinasjon blitt undersøkt. En FHI-studie, som ikke fagfellevurdert, viser at koronavaksinasjon gir økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser.

Forstår at mange er skeptisk

William James (25) fra Stavanger er en av de som fikk kjenne på bivirkningene av Moderna vaksinen på kroppen.

Han fikk påvist hjertebetennelsene myokarditt og pyokarditt. Nå er han usikker på om han vil ta den tredje vaksinedosen.

Det var Stavanger Aftenblad som omtale saken til William først.

– Jeg er litt bekymret for de samme bivirkningene som sist, sier James.

James har ikke tatt stilling til om han vil ta den tredje dosen. Han opplyser derimot om at dersom kontaktpersonen han har fra Rikshospitalet og fastlegen hans sier det er greit at han tar den, vil han la seg vaksinere.

VAKSINERT: James er vaksinert med Moderna Foto: Privat

– Hadde jeg visst at det var jeg som skulle få denne bivirkningen hadde jeg ikke tatt vaksinen. Men statistisk sett er jo sjansen veldig liten, så derfor tok jeg de to første dosene.

– Jeg savner en diskusjon om de mulige bivirkningene av vaksinene slik at folk kan valget om vaksine ut ifra fakta og ikke fordi regjeringen sier vi må ta vaksinen, sier James.

Etter det ble kjent at det unge menn under 30 år har størst sjanse til å få hjertebetennelser som en bivirkning av Moderna vaksinen, har FHI anbefalt de under 30 å ta Pzifer-vaksinen.

Denne anbefalingen deler Jones med FHI.

– Personlig vil jeg fraråde alle unge menn å ta Moderna, fordi statistikken sier at det en mye større risiko for å få hjertebetennelser.

Vil ta vaksinen igjen senere

Også Theodor Grønnerød (20) har forståelse for at mange er skeptisk til å ta en tredje dose.

Da han fikk tilbud om Moderna-vaksinen i forsvaret, takket han nei. Han ville heller reise til hjembyen for å ta Pfizer. Han fikk første dose med Pfizer, men fikk derimot Moderna som dose to.

Tre dager etter han tok dose to, våknet han på natten med voldsomme smerter i brystet. Han ble lagt inn på sykehuset, og fikk påvist myokarditt.

Det var Halden Arbeiderblad som omtalte saken til Theodor først.

– Det går mye utover fritiden. Jeg måtte holde meg i ro i tre måneder og nå må jeg holde meg i moderat bevegelse frem til mars, sier Grønnerød.

Grønnerød deler også FHI sin anbefaling om å gi Pfizer til de under 30.

– Moderna-vaksinen er den vaksinen som har hatt flest tilfeller med denne bivirkningen (myokarditt). Av alle som har tatt denne vaksinen er det et fåtall som har fått denne bivirkningen. Men grunnet forekomsten hos menn under 30 år, valgte FHI å stoppe vaksineringen av menn under 30 med Moderna-vaksinen, forklarer Grønnerød.

INNLAGT: Theodor ble liggende en uke på sykehus Foto: Privat

– Selv vil jeg aldri kunne ta denne vaksinen igjen, grunnen til dette er at det er høy risiko for at jeg vil få samme bivirkning igjen. Pfizer viser seg å ha mindre bivirkninger med seg, og har god beskyttelse.

Selv om hverdagen til Grønnerød er påvirket av myokarditt også etter han er frisk igjen, ville han ikke vært foruten vaksinen.

– Det har vært en vanskelig restitusjonsperiode, jeg har ikke kunne vært i samme aktivitet og deltatt på ting som krever fysisk aktivitet de siste tre månedene. Men nå som jeg er friskmeldt sitter jeg igjen med flere fordeler enn ulemper, så jeg føler selv at det var verdt å ta vaksinen.

– Jeg ønsker også å ta vaksine mot viruset senere om det viser seg at for eksempel Pfizer ikke vil gi samme bivirkning, sier Grønnerød.

Han har forståelse for at noen kan bli skeptisk til vaksinen når det viser seg å være slike alvorlige bivringer som hjertebetennelser. Samtidig er han klar på at det er viktig å ta del i dugnaden.

– Når jeg tok Moderna-vaksinen, viste jeg lite om at dette kunne skje. Men vi få som var «uheldige» å fikk denne bivirkningen ga erfaring og kunnskap for videre vaksinering. Noen må være litt uheldige under en slik prosess og utforming vi står ovenfor i samfunnet nå, sier han.

Mener ikke alle trenger en tredje dose

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo (UiO) mener at det er unødvendig å vaksinere personer under 45 år en tredje gang.

– Vaksinering er alltid en avveining mellom den effekten og beskyttelsen en vaksine kan gi, opp mot den risikoen du faktisk står overfor når det gjelder viruset. Med den betraktningen tar man muligheten for bivirkninger etter vaksinering, sier Grødeland til TV 2.

Hun fortsetter:

– Det er også sånn at det er omvendt, de som er mest utsatt for alvorlig sykdom er eldre, men de som er mest utsatt for bivirkninger, er de yngre. Det er rett og slett fordi immunsystemet er lettere å trygge hos yngre, det gir bedre beskyttelser, men flere bivirkninger. Det å behandle alle som en lik gruppe, med så ulik risikoprofiler, det blir fort litt unyansert.

Grødeland sier hun forstår at folk er usikre om de vil ta tredje dose eller ikke.

Hun forklarer at for personer som er under 45 år, er sannsynligheten for å bli alvorlig syk med covid-19 lav, og når man har tatt to vaksinedoser, synker den risikoen ytterligere.

FORSKER: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved UiO. Foto: Frode Sunde / TV 2

– I den gruppen var det spesielt en økning i bivirkninger fra første til andre dose. Hva som vil skje i den gruppen etter tredje dose, er det forbausende lite fakta om. Det blir en vurdering, hva er hensikten med vaksineringen og hva er nytten?

Grødeland sier det er opplagt at personer over 65 år og personer i andre aldersgrupper med svekket immunforsvar skal få tilbud om tredje dose.

Hun mener at det ikke er like opplagt at personer under 45 år skal få tilbud om en tredje dose.

– Der får du sjeldent noe mer enn mild sykdom. For å være krystallklar: Tredje dose for friske under 45, er unødvendig, sier Grødeland.

Hun mener at beslutningen om å vaksinere alle er forhastet, og hun synes det er uklart hva den tredje dosen skal oppnå.

– Vi vet at vaksinene har en redusert effekt på å hindre smitte mot delta. Effekten er betydelig redusert med omikron. Da er spørsmålet: Hva skal du faktisk oppnå? Hvis du skal beskytte enkeltindivider, kan det for veldig mange være holde å være beskyttet mot alvorlig sykdom. Noen kan tenke at det er greit å få mildere sykdom, opp mot risikoen for alvorlige bivirkninger, sier vaksineforskeren.

– Hadde det holdt med tredje dose til de eldre?

– Ja, fordi smittespredningen er ikke farlig. Det farlige er konsekvensene av smittespredningen. Den mest utsatte gruppen kommer til å legges på sykehus også neste år, de har et svekket immunforsvar. De må vi finne gode strategier for å beskytte dem, sier Grødeland.

Spent på effekten

Forskeren understreker at hun er for vaksiner, men mener de må brukes når det er behov for dem.

Hun mener det er to spørsmål som ikke er avklart før myndighetene gikk i gang med vaksinering av tredje dose.

– Vi har ikke studier som om bivirkninger etter tredje dose i alle aldersgrupper. Og det andre spørsmålet som avgjør det, er intervallet. Jo lengre intervall, jo lavere sannsynlighet er det at du får stor økning i bivirkninger, sier hun.

– Jeg er spent på å se effekten av tredje dose. Bivirkningene kan bli sterkere, enda flere kan få de og de kan bli litt mer langvarig, sier hun.