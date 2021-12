Bråthen: – Det er plass til jentene i Hoppuka

Se Hoppuka fra 3. til 6. januar på TV 2 og Play!

Mens herrene skal hoppe i den tysk-østerrikske Hoppuka i nyttårshelgen, skal Norges kvinner til Slovenia for en nyoppstartet nyttårsturnering i Ljubno.

Helst skulle landslaghopper Silje Opseth hoppet i Tyskland og Østerrike og ikke i Slovenia.

– Jeg synes først og fremst at det er bedre å ha hopprenn er bedre enn ingenting. Jeg skulle selvfølgelig ønske at vi fikk hoppe i Hoppuka, det virker som et ekstremt kult konsept. Det er stort. Uansett, så tar med oss at vi får hoppe i nyttårshelgen. Vi får håpe at Hoppuka er noe vi får være med i senere, sier hun til TV 2 på en digital pressekonferanse onsdag.

SVEVET: Silje Opseth skal hoppe i den nye turneringen i Slovenia.

Dette er første gang det er en internasjonal hoppkonkurranse på toppnivå for kvinner. Det skal hoppes både på nyttårsaften og på første nyttårsdag.

– Det blir faktisk første året jeg ikke er hjemme ved nyttår, så det blir nytt og spennende. Jeg gleder meg veldig til Slovenia og håper å levere gode skihopp, sier Opseth, som er blant kandidatene til en topplassering.

Bråthen: – Hadde vært spennende

Landslagssjef Clas Brede Bråthen gleder seg over den nye turneringen, men mener at man i år burde testet jentene i Hoppuka.

– Jeg tenker først og fremst at det er et forsøk på å løfte jentene i en periode hvor vi har et stort behov for å få jentene inn på programmet, sier Bråthen og legger til:

– Så tenker jeg også at det er plass til å ha jentene med i Hoppuka, og det hadde jo vært veldig spennende å sett hvordan det ville sett ut.

LANDSLAGSSJEF: Clas Brede Bråthen.

Granerud: – Det er ræva

Halvor Egner Granerud mener det er bra for produktet at kvinnene får sin egen turnering i nyttårshelgen slik at de får flere TV-tittere, i en periode der mange ser på TV. På høy tid, mener hoppstjernen.

– Synes der er først og fremst bra at de får et tilbud i det tidsrommet i år. De har jo vanligvis hatt en måned julefri. Det er ræva. Det blir forhåpentligvis en suksess, sier Granerud til TV 2 og legger til:

– I forhold til Hoppuka ikke Hoppuka, så føler jeg at man begynner å få et dameproduktet som begynner å bli såpass sterkt at det kan stå ganske godt på egenhånd.

– Viktig at de havner i søkelyset

Samtidig kunne Granerud også tenkt seg kvinner i Hoppuka.

– Jeg tror begge deler kan fungere fint, egentlig. Hvis Clas mener der er plass, er det nok plass, men det viktigste er egentlig at de havner i søkelyset selv og at de ikke bare er med som oppvarming, for eksempel. Det er jeg ikke noe poeng i, sier hopperen.

Bråthen understreker at det er viktig at en turnering for kvinnene blir tatt på alvor. Han mener at utviklingen på en del område har gått for sakte, men er også tydelig på at store steg er tatt iløpet av de siste ti årene.

– Du har aldri British Open for damer og herrer samme helg, man har jo ikke det. Så skal man være forsiktig med å sammenligne verdensidretten golf med skihopp. Jeg tror ikke vi kommer til å lande på noe endelig konsept før man har prøvd flere ting, sier Bråthen.

