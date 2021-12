Meghan Markle vurderes som vitne i betent, kongelig rettssak: – En man kan stole på at forteller sannheten

Aviser som The Daily Beast og The Daily Mail skriver at Meghan Markle (40) kan bli innkalt til å avgi en forklaring som en del av det sivile søksmålet mot prins Andrew (61).

Det er Virginia Giuffre, som tidligere har stått frem som et av Jeffrey Epsteins ofre, som retter et søksmål mot hertugen av York.

I søksmålet fremgår det at prinsen visste at Giuffre var mindreårig da han angivelig forgrep seg på henne.

VED ET MØTE: Her er prins Andrew med armen rundt Virginia Giuffre i London i 2001. Til høyre i bildet står Ghislain Maxwell. Foto: Faksimile fra rettsdokumenter i Epstein-saken

Stoler på henne

David Boies, advokaten til Giuffre, har fortalt The Daily Beast at hertuginnen av Sussex er ei man kunne stole på «for å fortelle sannheten», og at det er en av tre grunner til at han sier at hun potensielt sett kan bli kalt inn som vitne.

Til den nevnte avisen sa advokaten at en annen grunn er at hun bor i USA, så hun er underlagt jurisdiksjonen til de amerikanske domstolene.

Den tredje grunnen til at hun blir vurdert er fordi hun tidligere «har hatt et nært samarbeid med prins Andrew og derfor er i en posisjon til å kanskje ha sett hva han gjorde».

Han la til: «På grunn av hennes tidligere tilknytning til ham, kan hun godt ha viktig kunnskap og vil helt sikkert ha noe kunnskap.

Boies understreker at Markle bare er en av personene de vurderer å kalle inn som vitne, og at de ikke har tatt en avgjørelse enda.

DRAMATISK: Rettssaken mot prins Andrew har skapt hodebry for kongehuset og enormt mange oppslag i aviser rundt om i verden. Foto: Steve Parsons

Hevder sin uskyld

Prins Andrew har ved flere ganger sagt at han er uskyldig.

I et kontroversielt intervju med BBC i 2019, insisterte Prins Andrew på at han ikke husket å noensinne ha møtt Giuffre.

I intervjuet hevdet han det var «en rekke ting som ikke stemte» med Giuffres påståtte overgrepshistorie, som skal ha funnet sted i 2001.

– Jeg kan helt og holdent garantere at det aldri skjedde, sa prinsen til BBC.