TV 2-Siri åpner opp om drømmejobben – og den krevende høsten

Siri Avlesen-Østli (37) er aktuell som ny programleder i The Voice, noe hun beskriver som drømmejobben, selv om høsten har vært krevende: – Jeg besvimte før sending.

Siri Avlesen-Østli (37) er et kjent fjes for mange. I høst var hun å se dansende på parketten i Skal vi danse, hvor hun havnet på en sterk tredjeplass sammen med dansepartneren Tarjei Svalastog (23).

Senere på høsten ble det kjent av Avlesen-Østli er ny programleder for The Voice. Innspillingen av audition-rundene ble da kombinerte med Skal vi danse-treninger og live-sendinger. Dette innrømmer hun tok ekstra på.

Drømmejobben

Programlederen, som tidligere har vært både nyhets- og sportsanker og God morgen Norge-programleder, er nå klar for å ta fatt på det hun beskriver som drømmejobben.

– Det føles utrolig stort, forteller hun til TV 2.

– Det har ikke gått helt opp for meg enda. Jeg har lenge vært en stor fan av programmet, så det å få denne jobben er virkelig en drøm gått i oppfyllelse, fortsetter 37-åringen.

Hun har nemlig hatt et ønske om å tre inn i underholdningsverden som programleder.

– Det var en arena jeg følte meg klar for. Det er ikke så mange programleder-jobber der ute, så jeg trodde det nesten ikke da jeg fikk tilbudet, forteller hun med en tydelig glede i stemmen.

Avlesen-Østli legger til at programmets tidligere programleder, Øyvind Mund (56), har vært til stor hjelp både før og etter innspillingen.

– Jeg har fått mange gode råd og støtte fra Øyvind. Han har gjort dette i mange sesonger, så det betyr mye at han heier på meg, skryter hun.

Besvimte før sending

Samtidig som Avlesen-Østli fikk drømmejobben som The Voice-programleder, måtte hun kombinere dette med lange dansetreninger og direktesendinger på Skal vi danse.

– Det var veldig krevende, og det ble nesten for mye. Kroppen min var ikke så glad i meg på den tiden. Jeg kjørte den så hardt, forteller hun åpenhjertig.

– Jeg hadde 15-timers-dager, så det var helt vilt, fortsetter hun.

37-åringen kan også fortelle om et skremmende øyeblikk – hun besvimte nemlig før den nest siste direktesendingen av Skal vi danse.

– Det var veldig ubehagelig. Det var mye press på en gang. Jeg måtte levere på parketten, og i tillegg være på når vi spilte inn The Voice, forteller programlederen.

Etter Skal vi danse og innspillingen for musikkonkurransen var ferdig, var hun helt utkjørt.

– Jeg prioriterte å være skarp på jobb, og prioriterte ned søvn. Men det gikk akkurat!

– Vi hadde kontroll på det, og på dette tidspunktet var det bare en uke igjen av Skal vi danse.

TREDJE PLASS: Siri havnet på tredjeplass sammen med dansepartneren Tarjei under årets Skal vi danse sesong. Foto: Espen Solli/TV 2

Hun skryter også av kollegaene i TV 2 og teamet rundt henne som tok godt vare på henne.

– TV 2 vært veldig grei med meg. Etter alt var ferdig, har jeg har fått masse tid til å hvile, sove og slappe av med familien, forteller 37-åringen.

Hun ser nå frem til en roligere vår.

– Jeg klarer å kose meg mye mer på jobb nå når jeg har mer overskudd.

Utrolige øyeblikk

Selv om høsten ble mer krevende enn forventet, så er hun klar i talen om at det var verdt det. Avlesen-Østli kan fortelle at det beste med programlederjobben for musikkonkurransen er de magiske øyeblikkene hun får være en del av.

– Det beste er de utrolige øyeblikkene når de deltakerne kommer inn og begynner å synge. Det føles som at tiden stopper – alle bare sitter og gaper. Og den gleden når de kommer videre. Det er så mye følelser, forklarer hun.

– Jeg tenkte først sånn «er det flere flinke folk der ute?». Og det er det. De er så utrolig dyktige, fortsetter hun.

Derfor er det også ekstra vondt for henne når hun får se sangtalentene få drømmen knust.

TILBAKE: Mentorene (f.v) Matoma, Espen Lind, Ina Wroldsen, og Yosef er tilbake som mentorer i den syvende sesongen. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

– Jeg får så vondt av dem, siden de er jo veldig dyktige folk. Det er snakk om så små marginer, ikke personen eller talentet, forklarer 37-åringen.

– Så når denne drømmen går i stykker rett foran oss, er det er utrolig vondt og fælt. Men det føles godt å være der – å kunne trøste dem med en klem og noen gode ord.

Avlesen-Østli føler seg også godt ivaretatt av hele produksjonen, og mentorene som hun tror leverer enda bedre denne sesongen.

– Mentorene har blitt enda bedre kjent, så kommentarene sitter løst. De holder ikke tilbake. Og Matoma har ikke blitt noe mindre følsom – de er fantastiske alle samme, forklarer hun.

Programlederen tror også at seerne har all grunn til å glede seg til sesongen som starter over nyttår.

– Jeg kan si at jeg er veldig imponert over nivået på de som er med. Seerne kommer til å bli kjent med dyktige, varme og gode mennesker som det er lett å bli glad i, avslutter hun.

The Voice har premiere på TV 2 og TV 2 Play 7. januar kl. 20.