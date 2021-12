Betydelig lavere risiko for alvorlig sykdom med omikron

Medisinske eksperter i Sør-Afrika mener at landets betydelige nedgang i antall smittetilfeller de siste dagene kan tyde på at omikron-toppen er nådd.

Etter at landet nådde en topp på nesten 27.000 nye tilfeller torsdag, falt de til rundt 15.424 tirsdag. I Gauteng-provinsen, som er Sør-Afrikas mest befolkede med 16 millioner innbyggere, begynte nedgangen tidligere og har fortsatt å gå nedover.

Omikron vs. delta

Samtidig viser en ny Sør-Afrikansk studie at risikoen for alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser er betydelig mindre dersom man er smittet av omikron-varianten.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Den nye studien, som enda ikke er fagfellevurdert, har forsøkt å vurdere alvorlighetsgraden av varianten, ved å sammenligne data av omikron-tilfellene i oktober og november, med data på delta-tilfellene mellom april og november i hele Sør-Afrika.

Analysene ble gjennomført av en gruppe forskere fra det nasjonale instituttet for smittsomme sykdommer, og store universiteter som universitetet i Witwatersrand og universitetet i Kwazulu-Natal.

80 prosent lavere

Forskerne bak studien fant at risikoen for sykehusinnleggelse var cirka 80 prosent lavere for de som ble smittet med omikron-varianten, sammenlignet med delta.

For de som havnet på sykehus, var risikoen for alvorlig sykdom cirka 30 prosent lavere, skriver Reuters.

Forskerne tar derimot flere forbehold, og advarer mot å trekke for tidlige konklusjoner om egenskapene til omikron-varianten.

Professor og mikrobiolog ved Universitetet i Tromsø Ørjan Olsvik sier til TV 2 at det nå foreligger flere studier som anslår at omikron er en langt mildere variant enn sine forgjengere delta og alfa.

GODE NYHETER: Mikrobiolog Ørjan Olsvik sier at det stadig kommer gode nyheter om omikron-varianten. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Dette sørafrikanske studiet faller godt sammen med andre studier, hvor enkelte også anslår at graden av alvorlig sykdom er redusert opp mot 90 prosent. Dette er gode nyheter, men årsaken kan også være at mange av disse pasientene er godt vaksinerte og, eller, har tidligere vært syke med en av de tre tidligere variantene av Covid-19, sier Olsvik.

Én stor svakhet

Den britiske medisin-professoren Paul Hunter beskriver den sørafrikanske studien som viktig, og sier at dette er den første riktig utførte studien som svarer på spørsmålet om forskjellen mellom omikron og delta når det kommer til alvorlighetsgrad.

Men Hunter er klar på at studiens største svakhet er at forskerne har sammenlignet omikron-data fra en periode i oktober og november med delta-data fra en annen periode.

– Så selv om tilfeller av omikron var mindre sannsynlig å havne på sykehus enn tilfeller av delta, er det ikke mulig å si om dette skyldes iboende forskjeller i viruset eller om dette skyldes høyere befolkningsimmunitet i november sammenlignet med tidligere i året, sier han ifølge Reuters.

Manglende data

I en britisk studie fra Imperial College i London som ble publisert i forrige uke, viste resultatene ingen tegn på at omikron var mildere enn delta. Selv om data på antall innleggelser med omikron foreløpig er begrenset.

– Omikron er forbundet med en 5,4 ganger høyere risiko for reinfeksjon, sammenlignet med delta, står det i studien, som ikke er fagfellevurdert ennå.

I studien fremkommer det også at vaksineeffektiviteten er på mellom 0 og 20 prosent etter to doser, og mellom 55 og 80 prosent etter en tredje dose.

– Denne studien bringer ytterligere bevis til bordet på hvordan omikron i betydelig omfang kan omgå immunitet som tidligere smitte eller vaksinasjon har gitt, sier studiens hovedforfatter Neil Ferguson.

– Dette betyr at omikron utgjør en stor og umiddelbar trussel mot folkehelsen, sier Ferguson videre.